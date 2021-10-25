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Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi - Son Dakika

Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi

25.10.2021 14:22
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi

ÇANAKKALE üzerinden Afrika ülkesi ya da Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, Gelibolu açıklarında denize indi.

ÇANAKKALE üzerinden Afrika ülkesi ya da Hindistan'a doğru göç ettiği tahmin edilen kızıl akbaba, Gelibolu açıklarında denize indi. Balıkçıların bitkin bulup, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiği kızıl akbaba, bakımı tamamlanınca doğaya salınacak.

Gelibolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 3 gün önce denize inmiş kızıl akbabayı bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Müdürlük veteriner hekimi Meltem Dimişgi, yaptığı kontrollerde kızıl akbabanın kanat veya vücudunda herhangi bir yara olmadığını belirledi. Balıkçıların kızıl akbabayı denizde bitkin bulup getirdiğini söyleyen DKMP Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Meltem Dimişgi, "Vücudunda ya da kanatlarında herhangi bir yarası yok. Beslemesini yaptık. Kızıl akbabamızın göç yolunda yorgun düştüğünü tespit ettik. Şu an iyi şekilde besleniyor. Dış parazit tedavisini yaptık. Birkaç gün daha bakacağız ve sonra ait olduğu doğaya salacağız" diye konuştu.

AVRUPA'DAN GÖÇDKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ise "Akbaba, Gelibolu ilçemizde Marmara Denizi'nin içerisine inmiş bir şekilde balıkçılar tarafından bulundu. Bize haber edildi ve ekiplerimiz tarafından teslim alınarak kurumumuza getirildi. Bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Kızıl akbabanın Avrupa'dan Afrika veya Hindistan'a doğru göç ettiğini tahmin ediyoruz" dedi.Kuş gözlemcisi Cenk Polat da "Göç yorgunu muhtemelen. Göç hareketleri kuzeyden güneye şeklinde oluyor her yıl. Muhtemelen genç bir birey ve kendisine yeni koloni arıyor. İyi beslenememiş olabilir" diye konuştu.

Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi
Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi

Çanakkale, Afrika, India, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göç yolundaki kızıl akbaba, Çanakkale'de denize indi - Son Dakika


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