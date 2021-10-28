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GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2021

28.10.2021 00:25
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaca'da narenciye üreticileriyle bir araya gelecek, Köyceğiz Beyobası Üretici Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaca'da narenciye üreticileriyle bir araya gelecek, Köyceğiz Beyobası Üretici Toplantısı'na katılacak. Büyükşehir Belediyesini ve Menteşe Kapalı Pazar Yerini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Muğla/10.00-15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt kent merkezi ve Kurtalan ilçesi ile Batman'ın Sason ilçesinde ve şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Siirt/11.45-13.20/Batman/16.00-18.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'na katılacak.

(Burdur/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sosyal Demokrasi Derneğini ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini ziyaret edecek, Çatalzeytin Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak, Türkeli ve Ayancık ilçelerine ziyarette bulunacak.

(Kastamonu/09.00/10.30/Sinop/12.00/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/12.00)

4- TÜİK, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksini, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm ve 2020 yılı küçük ve orta büyüklükteki girişimci istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu 7 maçla tamamlanacak; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor'la, Adana Demirspor da 2. Lig'den Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak.

(Antalya/18.00/Adana/20.45)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(Hatay/18.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)

5- Türkiye Kick Boks ve Kano Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/09.00/10.00)

***

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Narenciye, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ekim 2021 - Son Dakika


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