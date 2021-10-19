Haiti'de sendikalar güvenlik sorununa dikkati çekmek için greve gitti - Son Dakika

Haiti'de sendikalar, 17 misyonerin kaçırılmasının ardından ülkedeki güvenlik sorununa dikkati çekmek için grev yaptı.

Başkent Port-au- Prince'de düzenlenen grev nedeniyle iş yerleri kepenk kapattı, toplu ulaşım durdu ve okullarda eğitime ara verildi.

Greve katılan taksi sürücüsü Jean-Louis Abaki, "Yetkilileri harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Abaki, "Başbakan Ariel Henry ve Emniyet Genel Müdürü Leon Charles, görevlerinde kalmak istiyorsa halkın güvenliği sağlamak zorunda." ifadesini kullandı.

Ohio merkezli kuruluş Christian Aid Ministries, 16 Amerikalı ve bir Kanadalı misyonerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra cumartesi ABD'ye dönerken kaçırıldığını bildirmişti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken, yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu sayı, 2020'nin tamamında 234'tü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'de bir çete tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu misyonerlerin kurtarılması için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini duyurmuştu.