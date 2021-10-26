Hakkari Valisi Akbıyık, PKK operasyonunda yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika

Askerle sohbet eden Akbıyık, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan askere, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyarette bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak 'ın kuzeyinde terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda yaralanan askeri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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