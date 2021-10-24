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Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi - Son Dakika

Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi

24.10.2021 10:58
Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi

Ordu'da 4. çocuğuna hamile olan Aysel Sayılı, 32. haftada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, ilaç tedavisine başlanılamadığı için bebeği sezaryen ile alındı.

Ordu'da 4. çocuğuna hamile olan Aysel Sayılı, 32. haftada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, ilaç tedavisine başlanılamadığı için bebeği sezaryen ile alındı.

Solunum yetmezliği nedeniyle kuvöze alınan İkra Nur adı konulan bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ordu'da tedavisi tamamlanan anne Aysel Sayılı, 1 aylık bebeğini ameliyat olacağı gün görebildi.

Ameliyatı başarılı geçen İkra Nur bebeğin tedavisi sürerken, anne Aysel Sayılı, AA muhabirine, hamileliğinde mide şişkinliği, uyku problemi gibi rahatsızlıklar geçirdiğini anlattı.

Sayılı, Kovid-19 aşısı yaptırmadığını ifade ederek, "Yakınlarımızda Kovid-19 vakası görüldü. Biz de eşimle test yaptırdık. Önce eşim pozitif çıktı, 3 gün sonra da ben pozitif oldum. 32 haftalık hamileydim. 3-4 gün evde karantinada kaldık. Öksürük ve ağrı artınca hastaneye geldik. Son geldiğimizde akciğer filmi istediler. 'Hastalık ciğerlere tutunmaya çalışıyor.' dendi. İlaç kullanamadığım için acil sezaryene aldılar." diye konuştu.

Baba Murat Sayılı ise eşi ile hastanede karantinada oldukları için İkra Nur'u doğumdan sonra göremediklerini söyledi.

Kendisinin "çocuklarına ya da eşine bir şey olur" endişesiyle 2 doz aşı yaptırdığını ifade eden Sayılı, şunları kaydetti:

"Eşim de hamile olunca 'çocuğa ya da eşime bir şey olur' diye korktuk. 'Kendi evimizin içerisindeyiz' diye düşündük, aşıyı uygun görmedik ama benden eşime geçti. Son 1 ay, 45 gün çok sıkıntı, stres, ölüm korkusu yaşadık. Her şey üst üste gelince sıkıntı büyük oluyor. Aşı olduktan sonra da Kovid-19 olunabiliyor ama ben hafif atlattım. Kas ağrısı, ateş, eklem ağrısı gibi herhangi bir şey yaşamadım. Sadece yarım gün geniz yanması yaşadım. Eşimde eklem ağrısı ve ateş başladı. Eşimin her öksürmesinde pandemi polikliniklerine gittim. Hamile de olunca ilaç kullanamadı. Süreç çok sıkıntılı oldu. Eşimin aşı da olmaması bir panik, tedirginlik yarattı."

Doğumdan 3 gün sonra İkra Nur'un kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini öğrendiklerini belirten Sayılı, "Ameliyat için Konya Şehir Hastanesi'ne nakil olacağını söylediler. Ordu'da iki bebek vardı, ikisini de Konya Şehir Hastanesi'ne getirdiler." dedi.

Kovid-19 nedeniyle aile fertlerinden birini de kaybettiklerini dile getiren Sayılı, İkra Nur'un kalp rahatsızlığı, evde kalan 13, 9 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu düşünmeleri ve Kovid-19 tedavisi nedeniyle eşinin psikolojisinin de bozulduğunu ifade etti.

İkra Nur'un Konya'ya sevk edildiğini, kendilerinin Ordu'da tedavi gördüğünü, diğer çocuklarla da anneanne ve dedelerinin ilgilendiğini anlatan Sayılı, "Çocuklar okula gidiyorlar. Bir evin içerisindeler ama sıkıntılı bir durum. Küçük çocuğumuz da Kovid-19 oldu ve evde karantinaya girdi. O ayrı bir odada, diğer ikisi ayrı bir odada. Evde tekrar bir karantina süreci var. Herhangi bir sıkıntısı yok ama testi pozitif çıktığı için 14 gün karantinada durmak zorunda." diye konuştu.

Sayılı, eşiyle Kovid-19 tedavileri nedeniyle Ordu'da kaldıklarını, İkra Nur'un Konya'da tedavi görmeye başladığını ifade ederek, ameliyat günü Konya'ya geldiklerini söyledi.

İkra Nur'un 18 Ekim'de ameliyata alındığını dile getiren Sayılı, Ordu'da kardeşlerinin de heyecanla İkra Nur'u beklediklerini sözlerine ekledi.

"1 yaşında yeniden ameliyat olacak"

Konya Şehir Hastanesi'nin Çocuk Kalp Damar Cerrahı Hüseyin Dursun, 32 haftalık doğan İkra Nur'un Ordu'da doğumdan sonra kompleks bir çocuk kalp rahatsızlığı tanısı aldığını söyledi.

Dursun, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla İkra Nur'un Konya'ya nakledildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bebeğin Kovid-19 testleri negatif çıktı. Ameliyatla İkra Nur'un kalbine yapay damar yerleştirdik. Belli bir süre, asıl ameliyat olana kadar hastamızı hayatta tutacak ameliyatı yaptık. Ameliyat başarılı geçti. İlk 24 saatte hastayı solunum makinesinden ayırdık. Şu an genel durumunda herhangi bir sıkıntı yok. İkra Nur'u en kısa zamanda Ordu'ya göndermeyi düşünüyoruz. Belli bir kiloya ulaştıktan sonra, muhtemelen 1 yaşında yeniden ameliyat edilecek. Bu süre zarfında çocuk kardiyoloji tarafından takip edilecek. İkra Nur'un kalp rahatsızlığı, annesinin gebelikte Kovid-19 geçirmesine bağlı değil."

İkra Nur, Konya, İlaç, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne bebeğine 1 ay sonra kavuşabildi - Son Dakika
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