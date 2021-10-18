Hızını alamayan tır önce direğe, sonra deponun kapısına çarptı - Son Dakika

Hızını alamayan tır önce direğe, sonra deponun kapısına çarptı

Orman ürünleri deposunun kapısını parçalayan tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hızını alamayan tır, önce elektrik direğine, daha sonra da orman ürünleri deposunun kapısına çarptı. Kazada tır sürücüsü şoför kabininde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 41 ADL 179 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Hızını alamayan tır, yol üzerinde bulunan orman ürünleri deposunun çelik güvenlik kapısına da çarparak parçaladı. Kazada tır sürücüsü şoför kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.