İnsanlık Uzaya Çıksa da Bize İhtiyaç Olacak" Diyen Ünlü Kim? - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, Dünya'da kadavradan ilk rahim nakli gerçekleştiren ekibinde yer alan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan öğrencilerine doktorluk mesleğinin önemini vurguladı.

Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi'ne katılan Özkan uzaydan da örnekleme yaptığını söyledi.

Kongrede konuşan Rektör Özkan, "Mesleği öğrencilerimize anlatırken, 'İnsanlık uzaya da çıksa bize hep ihtiyaç olacağı' örneğini veririm" dedi.

UZMANLIK ALANI PLASTİK CERRAHİ

Rektör Özkan, havacılık tıbbının da ihtisas kolları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Antalya Kundu'da bir otelde düzenlenen kongreye Rektör Özkan'ın yanı sıra Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, SunExpress Havayolu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Töre ve çok sayıda davetli katıldı.

Böyle bir kongrede bulunduğu için mutluluk duyduğunu söyleyen Özlenen Özkan, "Benim uzmanlık alanım olan plastik cerrahi gibi, havacılık sektörünün gelişimi de savaş ortamında, özellikle de 2'nci Dünya Savaşı'nda oldu. Bu hızlı gelişimle ortaya çıkan sorunlar, hukuk, eğitim, ekonomi ve emniyet gibi başlıklarda çözümlerin bulunması gerekliliğini doğurdu. Havacılık tıbbı da bu ihtisas kolları arasında önemli bir yer tutuyor" dedi.

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