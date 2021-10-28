Üye Girişi
İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

28.10.2021 15:33
İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda yapılan törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, 106. Topçu Tugay Komutanı Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce, daire amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla tören sona erdi.

Nurdağı'ndaki törende ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi Başıbüyük tarafından çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir 15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu 14:56 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak         
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:12
Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
15:09
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada         
12:39
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: İslahiye ve Nurdağı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement