İsrail, Suriye'nin güneyinde Hizbullah'a ait noktaları vurdu - Son Dakika

İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Suriye'de yer alan İran destekli grupları ve Hizbullah'a ait noktaları vurmaya devam ediyor. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Kuneytire vilayetindeki Baas kentinde bulunan Hizbullah'a ait birçok nokta ile Suriye ordusuna ait bir üssün yakınındaki gözlem kulesinin İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

Suriye basınında yer alan ve Suriye Dışişleri Bakanlığından isimsiz bir kaynağa dayandırılan haberlerde, İsrail'in şafak vaktinde "güney bölgesinde yeni bir saldırı" gerçekleştirdiği aktarılarak, can kaybı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail'in Kuneytra'da iki noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail ordusu tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

(İHA)