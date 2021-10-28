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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

28.10.2021 22:00
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bayramlaşma programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bayramlaşma programı düzenlendi.

Çırağan Sarayı'ndaki programda davetlileri, Vali Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya karşıladı.

29 Ekim Bayramlaşma Programı kapsamında, Atatürk'ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak torunu Levon Kordonciyan tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet Terzihanesi Sergisi" düzenlendi. Atatürk'ün giydiği kıyafetlerin orijinallerinin yer aldığı sergide, Cumhuriyet dönemi kıyafetleri, terzihane aksesuarları ve dönem fotoğrafları izlenime sunuldu.

Müzik dinletisi ve Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" filminin gösteriminin ardından Yerlikaya, Cumhuriyet'in ilan edildiği saat olan 20.30'da konuklara hitaben bir konuşma yaptı.

Vali Yerlikaya, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl coşkusunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yerlikaya, "An bu an! Bundan 98 yıl önce, 29 Ekim akşamı, saatler tam 20.30'u gösterdiğinde, bir milletin tarihinin akışı değişmişti. Çünkü tam da o saatte Cumhuriyetimiz ilan edilmişti" dedi.

Yerlikaya, o dönemde ülkenin dört bir yanının işgal altında olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bir ülke düşününüz. Bağrına hançer saplanmış. Dört bir yanı işgal altında, insanları yorgun, insanları yaralı. ve onlara, düşman bayraklarının gölgesinde nefes almak bile zül geliyor. Çünkü çiğnenen, her karışı şehit kanıyla sulanan kutsal vatan toprağıydı. ve yaşananları öylece kabullenmek, milletimizin karakterine yaraşmazdı ki. Sadece bir umut ışığı arıyordu Anadolu. Kısık da olsa lambadan süzülen bir ışık, bir tutam kandil ışığı ya da titreyen bir mum alevi. Ama ille de bir umut ışığı. ve nihayet o ışık, 19 Mayıs 1919 sabahı, adeta bir güneş gibi doğmuştu Samsun'dan. Karanlıkları dağıtıp, yüreklerdeki o umut ateşini yakan Gazi diyordu ki 'Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.' Öyle de oldu. Gidilecek yol uzun, katedilecek mesafe çetindi. Ama şartlar ne olursa olsun, yüreklerdeki iman dağlardan büyüktü. Nezahat Onbaşısı, Gördesli Makbulesiyle, Yahya Kaptanı, Yörük Alisiyle koskoca bir millet el ele vermiş, kendilerine biçilen kefeni yırtıp atmışlardı."

Vali Yerlikaya, cumhuriyetin sadece bu toprakların değil, vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin de bağımsızlık rehberi olduğunu söyledi.

Dünyada cumhuriyet ile idare edilen birçok ülke bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ama tarih, içlerinde bizim kadar bedel ödeyerek, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. Çünkü bizim için cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan kınalı elleri öpülesi nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak şehadete koşan Mehmetçiğimizin dilindeki duadır. 13 Kasım 1918 sabahı Boğaz'a demirleyen düşman gemilerine bakıp, 'Geldikleri gibi giderler' diyen o yüksek iradedir cumhuriyet. 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirme idealidir. Bağımsızlığımızın nişanesi, 'muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma' hedefimizin miladıdır. Bir zafer türküsüdür cumhuriyet, umudumuzun türküsüdür."

Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, kahraman Mehmetçiklere ve vatanları uğruna canından geçen herkese rahmet diledi.

Konuşmanın ardından Anadolu Ateşi, İstanbul Valiliğine özel bir koreografiyi, kostüm ve müziklerle sergiledi.

Bayramlaşma programına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Yerlikaya, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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