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İstanbul'da elektrikli scooter denetimi - Son Dakika

İstanbul'da elektrikli scooter denetimi

26.10.2021 14:43
İstanbul'da elektrikli scooter denetimi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gerçekleştirilen elektrikli scooter denetiminde kurallara uymayan kişilere 314'er TL para cezası kesildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gerçekleştirilen elektrikli scooter denetiminde kurallara uymayan kişilere 314'er TL para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elekrikli scooterların yoğun olarak kullanıldığı noktalarda denetim gerçekleştirildi. Bu yerlerden biri olan Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde kurulan denetim noktasında scooterlara birden fazla kişiyle bindiği ve aracı kaldırımda kullandığı görülen 4 kişiye 314'er TL ceza kesildi. Ceza yiyen sürücüler yeni genelgeden haberleri olmadığını söyledi.

Yeni genelgeden haberi olmadığını söyleyen Yahya Murat Alnıaçık, "Az önce ceza yedim. Kaldırımda sürmememiz gerekiyormuş, haberim yoktu. Üç gün önce genelge çıkmış. Haberimiz olsaydı dikkat ederdik. Bunun haricinde, İstanbul'un en önemli meselesinin bu olmadığını düşünüyorum. Yayalar şikayetçiymiş, ben de bir yayayım. Bu kamuya açık bir araç, benim kendi aracım değil. İstanbul'un en önemli meselesi bu değil. Tutup da bunun için ceza yazılması doğru değil. 314 TL ceza yazdılar. Bir de kampanya yapmışlar, iki hafta içerisinde ödersek yüzde 50 indirimliymiş" dedi.

"DENETİMLERİN VE KAMERALARIN KURBANI OLDUK"

Trafikte araç sürücülerinin scooter kullanıcılarına dikkat etmediğini söyleyen Görkem Ekin, "Yasak olduğunu bilmiyordum. 314 TL ceza yazılacakmış. İstanbul trafiğinde bu şekildeki araçlara hiçbir şekilde dikkat edilmiyor. Can sağlığı bu cezadan daha önemli, kaldırımda gidince en azından can güvenliğimiz yerinde. Trafikte kimse dikkat etmiyor, insanların üzerine sürüyorlar. Biz şu anda maalesef denetim kurbanı olduk. Yoksa İstanbul dışındaki başka şehirlerde iki kişi de binilebiliyor, kaldırımda gezilebiliyor. Biz şu anda denetimlerin, kameraların kurbanı olduk" diye konuştu.

"BİR DAHA BİNER MİYİM BİLMİYORUM"

Arkadaşı ile birlikte scootere binen Çağla Öztürk ise, "Bir yere yetişmemiz gerekiyordu, en hızlı aracın da scooter olduğunu düşündük ve cezamızı yedik. Bir daha da biner miyim bilmiyorum. Bir daha kullanır mıyım kullanmaz mıyım emin değilim. Martılar için bisiklet yoluna benzer bir yol yapılabilir. Sadece bu araçlar için bir düzenleme gerekebilir" şeklinde konuştu.

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Denetimlerde kendisine ceza kesilen bir diğer sürücü ise, "Yasak olduğunu bilmiyordum. Ben İstanbul'da yaşamıyorum, Heybeliada'da yaşıyorum. Orada da UKOME kararıyla serbest" diye konuştu.

Denetimlere takılan bir yabancı turist ise, "Ne olduğunu anlamadım, burada ne oluyor? Bunu ilk kez kullanıyorum. Bununla ilgili herhangi bir şey de okumamıştım. Haberim yokken ilk seferde ödeme yapmam doğru bir yol değil" dedi.

Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)

İstanbul'da elektrikli scooter denetimi

Türk Lirası, Para Cezası, Beşiktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da elektrikli scooter denetimi - Son Dakika


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