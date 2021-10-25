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İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı - Son Dakika

İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı

25.10.2021 15:20
İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı

Yerli savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket CANİK, İtalya'da düzenlenen Sailing Champions League Şampiyonlar Ligi finalinde Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün bayrak sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu.

Yerli savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket CANİK, İtalya'da düzenlenen Sailing Champions League Şampiyonlar Ligi finalinde Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün bayrak sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu.

CANiK, 6-10 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Porto Cervo kentinde düzenlenen Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün mücadelesini bayrak sponsorluğu ile destekledi. Farklı ülkelerden yelken takımlarının kazanmak için kıyasıya yarıştığı mücadelede yılın şampiyonu belirlendi. 22 ülkeden 29 takımın katıldığı finalde yapılan 10 yarışın ardından ilk 4'e kalan takımlar şampiyonluk için yarıştı.

"TÜRK SPORUNUN GELECEĞİNE KALICI DEĞERLER YARATMAYA ODAKLANDIK"

Sailing Champions League şampiyonlar ligi finalinde Türkiye'yi temsil eden Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün mücadelesine ortak olan CANiK, takımın bayrak ve tekstil ürün sponsoru olarak yelken sporuna katkı sağladı. Savunma sektörünün yerli ve milli gücü olarak sponsorluk projelerine ticari faydanın ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi bilinciyle yaklaştıklarını belirten CANiK (Samsun Yurt Savunma) İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer, "Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün Sailing Champions League şampiyonlar ligi finaline katılacağını duyduğumuzda ülkemiz adına çok heyecanlandık. Kendilerinin çok hızlı bir desteğe ihtiyacı vardı. Biz de CANiK olarak hızlı organizasyon kabiliyetimizle takımımızın şampiyonlar liginde ülkemizi temsil etmesi için her türlü katkıyı sunma gayreti içine girdik. Türk sporunun geleceğine kalıcı değerler yaratmaya odaklandık. Ülkemizin dünyada başarılı bir şekilde temsil edilmesi açısından üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya hazırız" dedi.

MEKANİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ İLE SPORCULARIN DAYANIKLILIĞINI ARTIRDI

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Sailing Cahampion League Türkiye Temsilcisi Güray Zünbül "Yarıştan bir hafta önce bize finale katılma şansı verildi. Tamamı tek bir kulüp sporcularından oluşan, sportsboat sınıflarında tecrübeli sporcuların yer aldığı bir takım oluşturduk. Tek eksiğimiz, yarışlara katılmak için ihtiyacımız olan bütçeydi. CANiK çok hızlı bir reaksiyon göstererek, 4 gün içerisinde hazırlıklarını tamamladı. Ekibimiz CANiK'in desteği ile bir haftada Porto Cervo'ya ulaşarak finale katılabildi. Bizi finale ulaştıran CANiK'in Mecanik ürünleri ile doğa şartlarına karşı dayanıklılığımızı ve konforumuzu sağlamlaştırdı. Bayrağımız şampiyonlar ligi finalinde dalgalandı" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ FİNALE TAŞIDI

Gelecek sezondan itibaren SCL-Türkiye olarak, Sailing Champions League Türkiye ligini organize edeceklerini kaydeden Zünbül, "Bu sene takımımızın performansı finale çıkmaya yetmese de dünyanın dört bir yanından gelen başarılı takımlar ile mücadeleye girmek, bu deneyim ve heyecana ortak olmak ülkemiz adına en kıymetli kazanım. CANiK verdiği destek ile bizi finallere taşıdı. Desteğinin yanı sıra hızlı organizasyon kabiliyeti ile de ülkemizi dünyada temsil etmenin onurunu yaşadık" dedi.


İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı
İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı
İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı
İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı

Şampiyonlar Ligi, Heybeliada, İtalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında Türk bayrağı dalgalandı - Son Dakika
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