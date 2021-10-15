İzmir'in Menemen ilçesinde freni patlayan kamyonetin altında kalan orman muhafaza memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün Emiralem Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen Orman İşletme Şefliğinde görevli orman muhafaza memuru Yusuf Güneş (56), tomruk nakliyatı sırasında freni patlayan bir kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan 56 yaşındaki orman muhafaza memuru Yusuf Güneş'in ölümü olay yerine gelen mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Orman muhafaza memuru Güneş'in cenazesinin 15 Ekim 2021 Cuma günü Menemen Uğur Mumcu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - İZMİR