İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında (2) - Son Dakika

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN LARI PAYLAŞILMIŞ

Gözaltına alınan HDP Torbalı İlçe Eş Başkanı H.B. ve Karabağlar İlçe Eş Başkanı Ş.Y.'nin sosyal medya hesaplarında PKK ve PYD üniformalı teröristlere ait fotoğraf, video ile marş ve eylem görüntüleri paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi. Öldürülen teröristlerden 'şehitlerimiz' diye bahsettikleri de öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Tolga TAHÇI/İZMİR,