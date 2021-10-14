KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kocaeli'de KADEM il temsilciliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezini (ŞÖNİM) ziyaret etti, Kocaeli Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre Bayraktar, Kocaeli'de derneğin il temsilciliğini ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Ardından ŞÖNİM'i ziyaret eden Bayraktar, merkezle ilgili bilgi aldı. ŞÖNİM yetkilisi Tuğba Uğur, 2021 yılı içerisinde 7 bin 766 kadın ve 213 çocuğa destek verdiklerini aktardı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar daha sonra, Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliğini ziyaret etti. 2020 yılında Kocaeli merkezli farklı alanlarda faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifinin bir araya gelmesiyle kurulan birliğin faaliyetlerini inceleyen Bayraktar, girişimci kadınları tebrik etti.

Bayraktar, aynı zamanda Genç KADEM'in Kocaeli Üniversitesinde düzenlediği gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldikten sonra Kocaeli Eğitime Destek Platformu'nun aylık olağan toplantısına katıldı. Eğitim gündemiyle ilgili görüş alışverişlerinde bulunulan toplantıda Bayraktar, KADEM'in güncel eğitim faaliyetlerinden bahsetti.