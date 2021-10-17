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KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Kocaeli'de ödül töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Kocaeli'de ödül töreninde konuştu Açıklaması

17.10.2021 18:09
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Kocaeli'de ödül töreninde konuştu Açıklaması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.

Bayraktar, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yılki girişimcilik kampını tamamladıklarını söyledi.

Girişimcilerin, KADEM ailesi, paydaşlar ve eğitimcilerin desteğiyle yoğun ve bereketli kamp dönemi geçirdiğini ifade eden Bayraktar, bugün de finalistlerin başarısını kutlamak ve heyecanla beklenen o isimleri açıklamak üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Bayraktar, İnovasyonda Kadın Projesi'ni 2015'te hayata geçirirken ülkede kadın istihdamının artması, kadınların katma değeri yüksek ürünler üreterek çalışma hayatında fırsat eşitliğine ulaşması ve istihdama katılımda, ekonomide adaletin tesis edilmesi hedeflerinin olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Bu 6 yıllık süreçte gördük ki artık kadınlar hem kadın girişimciliğinin yaygınlaşması hem de bu alandaki farkındalığın artması yolunda emin adımlarla yürüyorlar. Gördük ki kadınlarımız iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla kendi fikirlerini teşebbüse dönüştürerek iş kuran, iş veren, önemli buluşlara imza atan ve ülke ekonomisine katkı değer ürünler üreten bireyler olarak yer alıyorlar. Kadınların algı ve empati gücü, zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyeti, yeniliğe açık, öğrenmeye talip olma özelliklerinin, girişimcilik ekosisteminde ne tür bir faydaya karşılık geldiğini, 6 yıldır finalistlerimizin projelerinde ve imza attıkları işlerde gördük. Bugün iş dünyasında fiziksel güç yerine fikirsel gücü destekleyen dönüşüm, inovasyonla değer kazanıyor ve artık kadınlarımız bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor."

"Yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız"

Pek çok alanda kendi teknolojisini üreten bir ülke olduklarını vurgulayan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.

Bayraktar, İnovasyonda Kadın Projesi'nin, inovatif fikirleri teşebbüse dönüştürme noktasında girişimcileri motive etmenin yanı sıra onlara sorumluluk yüklediğine de inandığını dile getirerek bu sorumluluğun yansımasının, Türkiye'nin ve hatta dünyanın geleceğini şekillendireceğini kaydetti. Bugüne kadar gösterilen azmi bundan sonra da artırarak devam ettireceklerine emin olduklarını dile getiren Bayraktar, "Önünüze çıkan engeller olacaktır, pes etmek yok. 'Başımıza icat çıkarma' diyenlere inat, bu vatanın, insanlığın yararına icatlar çıkarmaya devam." diye konuştu.

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Girişimcilik, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Kocaeli'de ödül töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Kocaeli'de ödül töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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