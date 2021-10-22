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Kahramanmaraş'ta girişimci kadınların başarı hikayelerini anlatan belgesel gösterildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta girişimci kadınların başarı hikayelerini anlatan belgesel gösterildi

22.10.2021 17:57
Kahramanmaraş'ta girişimci kadınların başarı hikayelerini anlatan belgesel gösterildi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hazırlanan, mikro girişimci kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı "7 Kibele" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hazırlanan, mikro girişimci kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı "7 Kibele" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun, yönetmenliğini ise Orhan Tekeoğlu'nun üstlendiği "7 Kibele" belgeseli, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Park Konferans Salonu'nda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayelerinin anlatıldığı belgesel film izleyenlerden tam not aldı.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, gösterimin ardından AA muhabirine, destek verdikleri binlerce kadının başarı öyküsü yazdığını söyledi.

Yaklaşık 45 bin başarı hikayesinden 7'sini seçerek belgesel film yapmaya karar verdiklerini belirten Akgül, ortaya başarılı bir iş çıktığını ve belgeselin birçok ödül aldığını dile getirdi.

Vakfın kuruluşundan bu yana 1 milyar 196 bin lira mikrokredi verildiğini ifade eden Akgül, "Bu faaliyetler 2003 yılında Diyarbakır'da başladı. Her biri 500 lira olacak şekilde toplamda 3 bin lira olan bir sistem şu anda 1 milyar 196 bin liraya ulaştı. Kovid-19 sürecinde de vadesi gelmiş mikrokredilerde geri dönüş oranı yüzde 100. Bu bizim dünya mikrofinans uygulamalarında ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan da 'ben bir iş kurmak istiyorum ve sermaye bulamıyorum' diyen tüm kadınları merkezlerine beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Belgesel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta girişimci kadınların başarı hikayelerini anlatan belgesel gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta girişimci kadınların başarı hikayelerini anlatan belgesel gösterildi - Son Dakika
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