Kanada'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kanada'nın başkenti Ottawa başta olmak üzere 17 ayrı kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı münasebetiyle belediye binalarındaki gönderlere Türk bayrağı çekildi.

Kanada'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkent Ottawa'da belediye binası önündeki göndere Türk bayrağı çekildi. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende, Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson tarafından imzalanan 29 Ekim 2021 tarihini "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan eden berat teslim alındı.

Kanadalı yetkililer, Ottawa'da görevli diplomatlar ve Kanada-Türk toplumu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, elçilik rezidansında bir resepsiyon verdi. Uras, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik temelleri, güçlü ekonomisi, insani ve girişimci dış politikasıyla uluslararası siyasette öncü rol oynamaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ülke genelindeki 17 kentte gönderlere Türk bayrağı çekildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kanada'nın Ottawa, Montreal, Vancouver, Toronto, Saskatoon, Regina, Windsor, Calgary, Edmonton, London, Kitchener, Ajax, Mississauga, Winnipeg, Brampton, Halifax ve Charlottetown kentlerinin belediye binalarındaki gönderlere Türk bayrağı çekildi.

Toronto'da ayrıca, Ontario Eyalet Parlamentosunun bahçesinde bayrak çekme töreni yapıldı.

Burada düzenlenen törene Ontario Eyalet Meclisi Başkanı Ted Arnott, Kanada-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Julie Dzerowicz, Ontario Dijital Hükümet Bakan Yardımcısı Kaleed Rasheed, Brampton Belediye Başkanı Patrick Brown, milletvekilleri, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Türk toplumunun temsilcileri katıldı.