Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı? - Son Dakika

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşmesi sonucu işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olan M.A.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Baykan'ın şikayetçi eşi Ş.B., "Ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kocam, ekmek davası için evden çıktı. İnsan kediye çarpsa dönüp bakıyor, bir şey oldu mu, diye. Neden kaçtı? Biz ne hale düştük, bir bakın" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.A., 27 Mayıs'ta görülen davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.