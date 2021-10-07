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Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı? - Son Dakika

Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı?

07.10.2021 13:15
Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı?

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşmesi sonucu işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olan M.A.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşmesi sonucu işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olan M.A.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Baykan'ın şikayetçi eşi Ş.B., "Ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kocam, ekmek davası için evden çıktı. İnsan kediye çarpsa dönüp bakıyor, bir şey oldu mu, diye. Neden kaçtı? Biz ne hale düştük, bir bakın" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.A., 27 Mayıs'ta görülen davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına tutuksuz sanık M.A. katılmazken, kazada ölen Ahmet Baykan'ın şikayetçi eşi Ş.B. ve bazı yakınları ise hazır bulundu. Ş.B., duruşmada "Ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kocam, ekmek davası için evden çıktı. Bir insan kediye çarpsa dönüp bakıyor, bir şey oldu mu, diye. Neden kaçtı? Biz ne hale düştük, bir bakın" diye konuştu. Ahmet Baykan'ın oğlu A.B. ise "Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bizim babamız gitti" dedi.ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDIMahkeme hakimi, verdiği ara kararla sanığın adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı?
Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmet Baykan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin eşi: Sürücü neden kaçtı? - Son Dakika
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