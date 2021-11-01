Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolu 24-30. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akhisar- Manisa yolunun 51. kilometresinde (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları nedeniyle Manisa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Çanakkale-Çan yolunun 8-11. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle Çanakkale-Çan yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Çan-Çanakkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17 ve 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Bingöl- Solhan yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA
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