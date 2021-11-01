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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

01.11.2021 08:33
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde sağdaki 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolu 24-30. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akhisar- Manisa yolunun 51. kilometresinde (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları nedeniyle Manisa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-11. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle Çanakkale-Çan yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Çan-Çanakkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17 ve 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya- Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl- Solhan yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale, Sincan, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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