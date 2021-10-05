Karasu'da öğrenciler "Akif" filmini izledi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 bin 750 öğrenci "Akif" filmini izledi.

Karasu Belediyesi, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" etkinlikleri kapsamında Karasu, Kocaali, Ferizli ve Söğütlü'den 4 bin 750 öğrenciyi ilçede ağırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, "Akif" filmini izleme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı İshak Sarı, yaptığı konuşmada, öğrencilerle filmi izlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin milli bilinç ve kültürün artmasına vesile olacağını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da sanatsal etkinlikle öğrencilerin milli ve manevi değerlerinin artmasına vesile olunduğunu ifade ederek, emeği geçen Sarı'ya teşekkür etti.

Karasu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Melis Topaloğlu ve Mehmet Taha Küçük ise yetkililere anlamlı filmi izleme fırsatı sundukları için teşekkürlerini iletti.