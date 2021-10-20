Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 1 haftalık çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Mustafa Helvacıoğlu: "Ankara görüşmelerinden müjdelerle döndük"

Geçtiğimiz hafta, kat edilen yollar, yapılan görüşmeler, başlayan ve biten projelerle yine Keşan'a çağ atlatacak işler yaptıklarını belirten Helvacıoğlu, "Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'i ziyaret ederek, mücavir alanlarımızdan istihdama, turizmden ticarete çeşitli konularda brifing sunarak desteğini aldık. Ankara görüşmelerinden müjdelerle döndük. 1 milyon hibe desteği aldığımız Erikli Düzensiz Depolama Alanı projemizi teslim ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeni projeler sunuldu. İçişleri Bakanlığı'nda, Trafik Eğitimi Projemiz hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Keşan'a Devlet Tiyatroları gelmesi için mutabakata vardık. İmar çalışmalarında da boş durmadık. Ciddi altyapı sorunu yaşayan Özgün Yapı'da altyapı ve üst yapı çalışmalarımızın %90'ının tamamladık. Paşayiğit Caddesi'nde kaldırımları, Çetin Emeç Caddesinde yağmur suyu alt yapı çalışmalarını bitirdik. Geçmişimizi geleceğimize taşıyacağımız prestij projemiz Keşan Kent Müzesi Restorasyonuna devam ettik. Danstan tiyatroya, enstrümandan koro eğitimine kadar birçok hizmetin sunulacağı Sanat Merkezi ile tanışmamıza çok az kaldı. Güvenliğiniz için de durmadık. 32 noktada 132 kamera ile Keşan'ın her noktası adım adım takip ederken, Emniyetimizle iş birliğinde 25 noktaya daha güvenlik kamerası kuruyoruz." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz hafta değerli Keşanlılarla irtibatımızı kesmedik. Keşan Küçük Sanayi Sitemizin esnafıyla bir araya geldik, hafta boyunca nikâhlarda, cenazelerde, ziyaretlerde, açılışlarda Keşanlılarla olduk. Yekta Baydar'da İstiklal Marşımızı çocuklarla ve belediye bandomuzla okurken, mahallelerde halkımızın yanında ve Ankara'da atamızın huzurunda olduk. Bu vesileyle geçen hafta yanlarında olduğumuz Kadın Çiftçilerimizin ve Dünya Kız Çocuklarımızın günlerini kutluyor.Edirne 1.Amatör Lig'de mücadele eden ve maçlara başlayan spor kulüplerimizi müsabakalardaki başarısı için tebrik ediyoruz."