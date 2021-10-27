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KILIÇDAROĞLU'NU MERMİ DOLU KAVANOZ FOTOĞRAFIYLA TEHDİT DAVASI: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU'NU MERMİ DOLU KAVANOZ FOTOĞRAFIYLA TEHDİT DAVASI: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

27.10.2021 15:08
KILIÇDAROĞLU'NU MERMİ DOLU KAVANOZ FOTOĞRAFIYLA TEHDİT DAVASI: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

SOSYAL medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Mehmet Emin Göç (25) savunmasında "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, Osman...

SOSYAL medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Mehmet Emin Göç (25) savunmasında "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenler beni hapse attırmaya çalışıyor" dedi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden sanığın 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna dair mahkemeye rapor ulaşırken dava dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Emin Göç katıldı. Duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Betül Savaş Ütücü ile sanık avukatı da yer aldı. Hakim, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiğini söyledi.

DEMİRTAŞ'A, KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER BENİ HAPSE ATTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Söz verilen sanık, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenler AK Partiliyim diye beni hapse attırmaya çalışıyorlar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Avukat Betül Savaş Ütücü "Sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu anlaşılmıştır, üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Sanık avukatı da müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDIAra kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Müştekiler Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu ile sanık Mehmet Emin Göç arasındaki dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Emin Göç'ün sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu bir kavanoz resmi üzerine yazı yazarak CHP ve HDP resmi sosyal medya hesaplarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'i etiketlediği anlatılıyor. İddianamede "Söz konusu eylemin bu kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de genel merkez hesaplarını etiketleyerek CHP ve HDP genel merkezlerini ve tüzel kişiliğini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıyor. Söz konusu paylaşımın basit bir tehdidi aştığı ifade edilen iddianamede hedef alınan kişilerin CHP Tüzel Kişiliği ve onun seçmenleri olduğu vurgulanıyor. İddianamede sanık Mehmet Emin Göç hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


Kemal Kılıçdaroğlu, Özgürlük, Medya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU'NU MERMİ DOLU KAVANOZ FOTOĞRAFIYLA TEHDİT DAVASI: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NU MERMİ DOLU KAVANOZ FOTOĞRAFIYLA TEHDİT DAVASI: SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI - Son Dakika
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