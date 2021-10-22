Üye Girişi
Kimi yedek parçacıda kimi lüks otelde çalışarak diplomaya hak kazanıyor - Son Dakika

Kimi yedek parçacıda kimi lüks otelde çalışarak diplomaya hak kazanıyor

22.10.2021 10:59
Kimi yedek parçacıda kimi lüks otelde çalışarak diplomaya hak kazanıyor

İstanbul'da meslek liselerinin verdiği dersler sayesinde meslek edinen öğrenciler, çalışmalarının karşılığında harçlıklarını çıkararak iş hayatına erken yaşta adım atıyor.

İstanbul'da meslek liselerinin verdiği dersler sayesinde meslek edinen öğrenciler, çalışmalarının karşılığında harçlıklarını çıkararak iş hayatına erken yaşta adım atıyor.

Birçok alanda sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek, kendine güvenen ve donanımlı bireyler yetiştiren meslek liselerinde öğrenciler, sağlanan staj imkanıyla hem okullarına devam ediyor, hem de harçlıklarını kazanıyor ve çalışma hayatına erken yaşta başlıyor.

AA muhabirine konuşan İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Bölümü Öğrencisi Timurcan Toksöz, yedek parça üretimi yapan bir işletmede stajını yaptığını söyledi.

Haftanın 2 günü okulda, 3 günü işyerinde olduğunu belirten Toksöz, "Okulumuzdaki öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle buraya geldim. Burada stajımı yapıyorum. İş yerindeki ustalarım ilk olarak bize tezgahları öğretiyor. Sonra da tezgahlarda çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Meslek lisesinde okuduğum, bir meslek öğrendiğim için mutluyum"

Toksöz, meslek lisesinde okumasının iş hayatında kendisine büyük avantajlar sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Meslek lisesi sayesinde iş hayatına erken yaşta atılabildim. Okul bittikten sonra işyeri açma belgemiz, istediğimiz sanayi sitesinde de iş bulma imkanımız oluyor. Meslek lisesinde okuduğum, bir meslek öğrendiğim için mutluyum. Meslek lisesi okuduğum için lise hayatımda meslek sahibi oluyorum. Buradan kazandığım parayla eve de katkıda bulunuyorum, kendi harçlığımı da çıkarıyorum. Stajım bittikten sonra da işyerim kabul ederse burada çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca bölümüm üzerinden makine mühendisliği okuyup öyle çalışmaya devam etmeyi hedefliyorum."

"Meslek liseleri, gençleri mesleğimize teşvik ediyor"

Toksöz'ün staj yaptığı işletmenin üretim sorumlusu Kaan Kurtuluş Karadaş da kendilerine meslek liselerinden öğrencilerin staj başvurusunda bulunduğunu, okul bittikten sonra devam etmek isteyen birçok öğrenciyle çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Özellikle ara eleman bulmada zorlandıklarını anlatan Karadaş, "Ara eleman ihtiyacımızı meslek liselerinden karşılamaya özen gösteriyoruz. Ara eleman bulma noktasında meslek liseleri bize çok yardımcı oluyor. Her yıl 8 ila 10 öğrenci çalıştırıyoruz. Öğrencilerin burada çalışması, mesleği öğrenmeleri açısından çok önemli. Artık çıraklıktan eleman yetişmiyor. Gençler bu mesleği yapmak istemiyor, ağır geliyor onlara. Ama meslek liseleri, gençleri mesleğimize teşvik ediyor." dedi.

"Çırağan Sarayı'nda staj yapma imkanı buldum"

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğrencisi Fatma Tekrü ise 10. sınıfta iken Çırağan Sarayı'nda staj yapma imkanı bulduğunu ifade etti.

İkinci stajını da aynı yerde yapmak istediğini belirten Tekrü, "Çırağan Sarayı'nda yiyecek ve içecek servis bölümünde çalıştım. 17 Haziran ile 8 Ekim tarihleri arasında stajımı tamamlayıp tekrar okuluma döndüm. Çırağan Sarayı'nda staj yapmaktan çok mutlu oldum, benim için çok güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

Tekrü, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Türkiye'nin önde gelen meslek liselerinden olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Meslek lisesinde okuduğum için aşırı mutluyum. İlk başta bayan olduğum için bir tedirginliğim vardı. Sonra okula girince bu tedirginlik bitti. Meslek lisesinin bana sunduğu imkan sayesinde Çırağan Sarayı'nda staj yapma imkanı buldum. Şu anda alt sınıflara tecrübelerimi anlatıyorum. Meslek lisesi okumayı başka öğrencilere de tavsiye ediyorum. Lise sınavına hazırlanan kardeşime de meslek lisesinde okumasını tavsiye ediyorum."

"Meslek lisesinden gelen öğrenciler çekirdekten bu işin içerisine giriyorlar"

Çırağan Sarayı İnsan Kaynakları Direktörü Haluk Ertan da meslek lisesi öğrencilerinin stajlarına her dönem önem verdiklerini dile getirdi.

Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin mesleğin geleceği olduğuna işaret eden Ertan, şu bilgileri paylaştı:

"Onlara verebildiğimiz kadar fırsat veriyoruz. Öncesinde okullarla irtibata geçip ne kadar stajyer alabileceğimizi bildiriyoruz, onlar da bize ne kadar stajyer öğrenci göndereceklerini bildiriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda bu öğrencilerimiz bize staj için geliyorlar. Meslek lisesinden gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mutfaklarda ve restoranların servis bölümünde stajlarını yapıyorlar. Bu sene 48 öğrenci meslek lisesinden bize stajyer olarak geldi. Stajyerlerimizi çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İşe alımlarda stajyerlerimize öncelik veriyoruz."

Ertan, meslek liselerinin öneminin tartışılmaz olduğunun altın çizerek, "Meslek lisesinden gelen öğrenciler çekirdekten bu işin içerisine giriyorlar. Çocuklar lise okuyor ve meslek sahibi oluyorlar." dedi.

Anadolu Lisesi, Çırağan Sarayı, İstanbul, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimi yedek parçacıda kimi lüks otelde çalışarak diplomaya hak kazanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücreti 750 lira artıracak hamle geliyor 10:56 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücreti 750 lira artıracak hamle geliyor Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular 09:30 Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 07:46 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Son Dakika Haberleri
10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı         
10:43
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek         
10:02
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı         
08:59
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kimi yedek parçacıda kimi lüks otelde çalışarak diplomaya hak kazanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement