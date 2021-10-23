Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Ilık, oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için sürdürülen çalışmalar hakkında Çetin'e bilgi verdi.

Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak her türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği binası törenle açıldı

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Salih Yüce, törende yaptığı konuşmada, muhtarların çok önemli görevler yürüttüklerini söyledi.

Özellikle salgın döneminde muhtarların öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Yüce, "Bezen çok büyük sıkıntılara girdiniz. Personel olarak çok sıkıntı yaşadınız. Günün 24 saati bazen yetmedi. Bugüne kadar Lüleburgaz'da bana muhtarlardan hiçbir şikayet gelmedi. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum." dedi.

Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, törende Kaymakam Yüce'ye desteklerinden dolayı plaket verdi.

Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.