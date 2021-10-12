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Kırşehir'de süneyle mücadele kapsamında 525 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Kırşehir'de süneyle mücadele kapsamında 525 keklik doğaya bırakıldı

12.10.2021 12:27
Kırşehir'de süneyle mücadele kapsamında 525 keklik doğaya bırakıldı

Kırşehir'de, doğal hayatın desteklenmesi ve süneyle mücadele kapsamında bu yıl 525 keklik doğaya salındı.

Kırşehir'de, doğal hayatın desteklenmesi ve süneyle mücadele kapsamında bu yıl 525 keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, nesli tehlikede olan hayvanların korunması ve doğal hayata kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Farklı zamanlarda kentin dağlık alanlarına Anadolu yaban koyunu ve keklik bırakıldığını belirten Tezer, özellikle kekliğin süne ile mücadelede çiftçilere katkı yaptığını ifade etti.

Tezer, bu yıl toplam 525 kekliğin doğaya bırakıldığını dile getirerek, "Daha önce Mucur ve Kaman'daki 17 köyün dağlık alanlarına 475 keklik salınmıştı. En son da Genel Müdürümüzün de katıldığı programla, Seyfe Gölü kenarındaki Mucur'un Gümüşkümbet köyünde 50 kekliği doğaya bıraktık. Toplam sayımız 525 oldu." dedi.

Kekliklerin Yozgat Keklik Üretme İstasyonundan temin edildiğini aktaran Tezer, "Kışlama döneminde süneleri yiyerek besleniyorlar. Kırşehir'de buğday tarlalarının en büyük düşmanı süneler. Ürünü bitiriyor. Keklik süneyi yiyerek bu mücadeleye katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hasan Tezer, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de süneyle mücadele kapsamında 525 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de süneyle mücadele kapsamında 525 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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