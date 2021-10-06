Komisyonda, kadın cinayetleri için ihtisas mahkemesi önerisi - Son Dakika

TBMM'de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nda sunum yapan Münevver Karabulut ve Pınar Gültekin dosyalarının avukatı Rezan Epözdemir, cezaların caydırıcı ve ıslah edici olması gerektiğini söyledi. Epözdemir, "Hunharca cinayet işleniyor; ama bu ezberlenmiş kurgulanmış savunmalarla birlikte cezalar minimize etmeye çalışılıyor. Kadına şiddeti meşrulaştırmaya çalışan bir dil ve bir savunma mekanizması var. Muhakkak bu konuda bir ihtisas mahkemesi kurmaya ihtiyaç var" dedi.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarında mağdur vekilliği yapan, son olarak Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in dosyasına bakan Avukat Rezan Epözdemir, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda konuştu. Komisyonda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik önerilerini sunan Rezan Epözdemir, kadına karşı şiddetin Türkiye'nin kanayan yaralarından olduğunu söyledi. Epözdemir, bu sorunun emsal bir şekilde kararlı irade ile çözümlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu siyaset üstü bir mesele. Dolayısıyla demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, yazılı-görsel basın, siyasi partiler, parlamento, yargı mensupları, kolluk hep birlikte bir mücadeleyle çözümlenebilecek bir mesele" dedi.