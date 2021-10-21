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Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından "aşı" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından "aşı" çağrısı

21.10.2021 11:03
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle babasını ve ağabeyini kaybeden, kendisi de 15 gün hastanede tedavi gören Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, aşı olunması ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle babasını ve ağabeyini kaybeden, kendisi de 15 gün hastanede tedavi gören Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, aşı olunması ve tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Öksürük şikayeti üzerine bu yıl mart ayında yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan, tedavisine evinde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Şevkan, aynı hastalıktan babası ve ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Başkan Hulusi Şevkan, tedavisinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen hastalık döneminde yaşadığı sıkıntıları hala unutamadı.

Aynı zamanda tıp doktoru olan Şevkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa yakalandığında konuşmakta dahi zorlandığını ve bitkin olduğunu söyledi.

"Her tarafım ağrıdığı için bir şey yiyemiyordum. Hastalık sürecinde en sevdiğiniz yemeği bile aklınıza getirmek istemiyorsunuz, su istemiyorsunuz. Küçük nefeslerle akciğerimi doldurmaya çalışıyordum. Hızlı nefes aldıkça yoruluyordum. Az kalsın acılara dayanamadığım için 'beni uyutun doktor' diyecektim. Oturamıyordum. Elimi kaldıracak dermanım yoktu." diyen Şevkan, iyileşip eve döndüğünde dahi bir süre solunum desteği aldığını belirtti.

"Tereddüt edip yaptırmadığınız aşının bir dozunu kardeşime yaptırmak için dünyaları verirdim"

Hastaneden çıktıktan kısa süre sonra, Kovid-19'a yakalanan ağabeyi ve babasının vefat haberini aldığını anlatan Şevkan, "Biz bu hastalığı çok acı tecrübe ettik. Hastanedeki doktorlarımızdan birisi 'Sizi ölümden döndüren şey aşınızın etkisidir' diye söyledi. O zaman iki doz aşımı tamamlamıştım. Aşı benim vücudumda çok iyi bir savunma sistemi kurmuş. Kardeşim de aşı yoktu. Keşke ağabeyime bir doz aşı yapılabilseydi de yanımızda olsaydı. Babamın da yaşı dolayısıyla vücudu virüsü kaldıramadı." diye konuştu.

Şevkan, aşının önemine değinerek, "Aşı karşıtlarına şunu söylemek istiyorum, sizin tereddüt edip yaptırmadığınız aşının bir dozunu kardeşime ve onun gibilere yaptırmak için dünyaları verirdim." ifadesini kullandı.

Doktor bir belediye başkanı olarak sürekli vatandaşları uyarmaya çalıştığını diye getiren Şevkan, çok dikkatli olmasına rağmen virüse yakalandığını aktardı.

Şevkan, "Halkımızı çok uyardım ama başımıza geleceğini de hiç düşünmüyorduk. Her gün bildirilen vaka sayıları bir rakam değil, her can, evine düşen bir ateştir. Allah'ım bu hastalığı düşmanıma bile vermesin. Bizde çok derin bir acı yarattı. Herkes aşısını yaptırsın ve tedbirli olmaya devam etsin." diye konuştu.

Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından aşı çağrısı
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından aşı çağrısı
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından aşı çağrısı
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından aşı çağrısı
Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından aşı çağrısı

COVIRAN Bereket, Hulusi Şevkan, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından 'aşı' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'dan babası ve ağabeyini kaybeden belediye başkanından "aşı" çağrısı - Son Dakika
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