Kulu'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa Yapıcı idaresindeki 42 FL 846 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'ndeki kavşakta, Hamza Gümüş (37) yönetimindeki 06 AC 3842 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yapıcı yönetimindeki otomobil elektrik direğine çarparken, diğer otomobil şarampole uçtu.
Kazada sürücü Yapıcı yara almazken, şarampole uçan otomobil sürücüsü Gümüş yaralandı.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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