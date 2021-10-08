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"2. Dünya Aracı Şehirler Forumu" 86 ülkeden katılımla sona erdi - Son Dakika

"2. Dünya Aracı Şehirler Forumu" 86 ülkeden katılımla sona erdi

08.10.2021 21:34

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA) katkılarıyla düzenlenen "2. Dünya Aracı Şehirler Forumu", 86 ülke belediye başkanı ile UCLG temsilcilerinin katılımıyla sona erdi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA) katkılarıyla düzenlenen "2. Dünya Aracı Şehirler Forumu", 86 ülke belediye başkanı ile UCLG temsilcilerinin katılımıyla sona erdi.

Kütahya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Valilik ile kentteki üniversitelerinde katkı sağladığı üç gün önce çevrimiçi olarak başlayan forum, kapanış oturumlarıyla tamamlandı. Foruma, 86 ülke belediye başkanı ile UCLG temsilcileri katılım sağladı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Meclis Salonu'ndaki kapanışta yaptığı konuşmada, forumun dünyada ikincisinin Kütahya'da yapılıyor olmasından ve buna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Katılımcılara kent hakkında bilgiler veren ve Kütahya'nın tipik bir aracı şehir olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"İl genelindeki nüfusu 600 bin civarında, şehir nüfusumuz 270 bin civarında. Sahip olduğu 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile geçmişte de bugünde de birçok olayın öncüsü olmuş, dünyanın gelişiminde katkıda bulunmuş. Tipik bir Türk şehri, kültür ve sanat şehri. Roma İmparatorluğu'ndan başlayarak, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti gibi farklı medeniyetlere, farklı dönemlerde ev sahipliği yapmış çok önemli roller üstlenmiş."

Işık, kentin birçok zenginliği barındırdığını, bunları katılımcılar aracılığıyla dünya ile paylaşmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Aracı şehirlerin geleceğiyle ilgili birçok konunun yapılan oturumlarda konuşulduğunu aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Büyük şehirlere göçün önlenmesinde aracı şehirlerin rolü oldukça önemli. Aracı şehirler küçük şehirlerden büyük şehirlere göçün önlenmesinde büyük bir role sahip. O nedenle aracı şehirler ne kadar güçlenirse, büyük şehirler göç almaktan kurtulacaktır. Aracı şehirlerin bu konudaki bilgi ve birikimlerin paylaşılması her ülkemizdeki aracı şehrimizin güçlenmesini ve büyük katkıda bulunmasını sağlayacaktır."

Forumda tüm aracı şehirlerin ortak sorunlarına ortak çözümler üretildiğini, forum sonrasında yayınlanacak deklarasyonun tarihi bir deklarasyon olmasını, 3. forum için iş birliğinin daha da kuvvetlenmesini sağlayacak yazılı bir belgeye dönüşmesini dilediğini sözlerine ekledi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da ilki 2018 yılında Fas'ın Şafşavan kentinde gerçekleştirilen forumdan bu yana aracı şehirlere yönelik farkındalık konusunda önemli bir yol katedildiğini ifade etti.

Forum için kente gelen katılımcılara belediye hizmet binası önünde açılan stantlarda Kütahya çinileri ve diğer el sanatları tanıtıldı.

2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi
2. Dünya Aracı Şehirler Forumu 86 ülkeden katılımla sona erdi

Togo Cumhuriyeti, Orta Doğu, Kütahya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '2. Dünya Aracı Şehirler Forumu' 86 ülkeden katılımla sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "2. Dünya Aracı Şehirler Forumu" 86 ülkeden katılımla sona erdi - Son Dakika
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