LC Waikiki'ye The Hammers Awards'dan 3 ödül - Son Dakika

Şirketlerin pazarlama ve alt kategorilerindeki ekip başarısını değerlendirerek ödüllendiren The Hammers Awards'de LC Waikiki, 3 farklı kategoride ödülün sahibi oldu.

LC Waikiki açıklamasına göre, Marketing Meetup etkinliği kapsamında gerçekleştirilen The Hammers Awards'de, Boomsocial verilerine göre 6 milyon takipçi ile Türkiye'nin en yüksek takipçi sayısına sahip olan giyim markası LC Waikiki, Atatürk imzalı ürünlerden oluşan 23 Nisan koleksiyonunun yer aldığı "Gururla Giyiyoruz, Gururu Giyiyoruz" reklam filmiyle "En İyi Video Pazarlama Takımı" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Reklam filmini bütün dijital mecralarda yayına alan LC Waikiki, filmde "zamanı ve modası hiç geçmeyen" vurgusunu yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kalplere dokundu. LC Waikiki her sene geliştirdiği ve yenilediği 23 Nisan koleksiyonuyla sektörde fark oluşturmaya devam etmeyi planlıyor.

Sudi Etuz X LC Waikiki koleksiyonu için yapılan dijital çalışmalarla "En iyi sosyal medya takımı'" kategorisinde de bronz ödülü kazanan LC Waikiki, bu yıl yaptığı modacı iş birlikleri ile dikkati çekiyor.

LC Waikiki'nin yaptığı müşteri iç görü araştırmalarında salgından dolayı evde vakit geçiren kitlelerin hazırlanıp giyinmeye duyduğu özlem, projenin çatı fikrini oluşturdu. Hayal kurmanın, umut etmenin ve pozitifliğin öne çıkarıldığı iş birliğinde "Bu yaz hayallerindeki gibi…" sloganıyla Sudi Etuz X LC Waikiki koleksiyonu oluşturuldu.

Açıklamaya göre, modayı ve trendleri takip eden kitleyi hedefleyen çalışmanın ana mecrası Instagram oldu. Yaratıcı moda içerik üreticileriyle hazırlanan ve gerçeküstü kurgularla tasarlanan konsept, Reels çekimlerinde hacimli ve renkli parçalar öne çıkarıldı. Instagram'ın soru-cevap, geri sayım gibi etkileşim özellikleri kullanılarak yapılan merak uyandırıcı paylaşımlarla hedef kitlenin dikkati çekildi.

Tüm bu projeler ve yıl boyu süren aktif pazarlama çalışmaları ile jüri tarafından "En İyi Pazarlama Takımı" kategorisinde altın ödüle layık görülen LC Waikiki, toplam 3 ödülün sahibi oldu.