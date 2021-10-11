Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Yaygın bölgesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Gürkan, belediye olarak kentin her noktasına hizmet götürmeye çalıştıkların aktararak, 718 mahallenin hepsinin yolunu asfaltladıklarını belirtti.

Belediye olarak 2,5 yıl içerisinde 3 bin 150 kilometre asfalt yaptıklarını aktaran Gürkan, "Cumhuriyet tarihinin rekorudur. 8 büyükşehir belediyesinin toplamından daha fazla bitüm aldık. Yeni su kaynakları bulduk ve yeni kaptajlar yapıyoruz. Malatya'yı susuz bırakmama noktasında yoğun çalışıyoruz. Malatya'mıza genel hizmetler anlamında devletimizin yaptığı ve devam ettiği hizmetlerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci ise AK Parti hükümetlerinin yatırımlarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hastanelerimize bakıldığında devlet hastanemizin 400 yatak kapasitesi vardı. Geldiğimiz durumda Eğitim ve Araştırma hastanemizde 1065, Battalgazi ilçemize yapılan yeni hastanemizde tek yataklı odalar olarak 300 yatağın üzerinde yatak sayımız var, yoğun bakımlar hariç. Hizmet ve eser üretmek AK Parti'nin işi. AK Parti belediyeciliğine baktığımız zaman hizmet yapma konusunda çok fazla gayret ve çaba sarf ediyoruz."

Güder de kendilerine tarımsal sulamada kullanılacak su konusunda muhtarların müracaatta bulunduğunu dile getirerek, bu konuyu DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüştüklerini kaydetti.