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Manisa'nın Merkez İmar Çalışmalarında Sona Doğru - Son Dakika

Manisa'nın Merkez İmar Çalışmalarında Sona Doğru

13.10.2021 08:33
Manisa'nın Merkez İmar Çalışmalarında Sona Doğru

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis gündem maddelerinin oylanması öncesi meclis üyelerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, asfaltta 1070 kilometreye ulaşıldığını, 1/5000'lik imar plan çalışmalarında da sona gelindiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerine geçilmeden önce Başkanvekili Güzgülü, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılı asfalt sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirten Güzgülü, "Ekiplerimiz 4 şantiyemizde, 260 araç ve 320 personel ile ilimiz genelinde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt sezonu açılmasından itibaren geçen sürede 1.070 kilometrelik yolu Manisa'mıza kazandırmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bu seneki asfalt hedefimiz 1.200 kilometreydi. Allah'ın izniyle bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

1/5000'lik İmar Planlarında Sona Doğru

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerini kapsayan imar plan çalışmalarında da önemli mesafeler kat ettiklerini ifade eden Güzgülü, "Meclis komisyonlarımız, 1/5000'lik imar plan çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepleri tek tek inceledi ve değerlendirdi. Bugün, komisyonlarımızın kararlarına ilişkin meclisimizde oylama yapacağız ve bir aylık askı sürecine çıkacağız. Bunun akabinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarımız kesinleşecek ve 1/1000 ölçekli imar planlarını yapmaya başlayacağız. Manisa'mız için hayırlı uğurlu olsun diyor, bir kez daha planların yapılmasında emeği geçen herkese hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mevlid Kandili'ni ve Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Konuşmasının son bölümünde Manisalıların Mevlid Kandili'ni ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Güzgülü, "17 Ekim Pazar günü mübarek Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi dolayısıyla Müslüman aleminin bayramı niteliğinde olan mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemiz ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Şimdiden sizlerin ve hemşerilerimizin kandilini tebrik ediyorum. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü kutlayacağız. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli" diyerek ilan ettiği ve bugünkü güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığı şanlı bayramımızın coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 98'inci yılını şimdiden kutluyor; ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman atalarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kararlı ve emin adımlarla ilerlerken, Manisa'mızı da çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için ilk günkü aşk ve heyecanımızla çalışmaya devam edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Manisa'nın Merkez İmar Çalışmalarında Sona Doğru

Mevlit Kandili, Tragger, Manisa, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa'nın Merkez İmar Çalışmalarında Sona Doğru - Son Dakika


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