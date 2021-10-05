Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Divan Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memurlar konusunu karara dönüştürdüklerini belirterek, "2022'de yetkili konfederasyonla çalışılarak tamamlanacaktır, diye kayıt altına aldık." dedi.

Yalçın, Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı'na katılarak, sendika üyeleriyle görüştü.

Toplantıda konuşan Yalçın, toplu sözleşmede 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memurlar konusunu karara dönüştürdüklerini söyledi.

Konuyu, "2022'de yetkili konfederasyonla çalışılarak tamamlanacaktır" diye kayıt altına aldıklarını kaydeden Yalçın, "Bu son derece tarihi bir şey çünkü bizim bundan önceki tüm masalara götürdüğümüzde 'bu konu sizin yetkinizde değil, sizin toplu sözleşme sınırlarınız belli, bu sınırlarınızı aşan bir talep, bunu burada görüşemeyiz' denildiği yerde, sınırı aşmayı boşver, kayıt altına alıp karara dönüştürdük." dedi.

Yalçın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza orada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile aldığımız karar dolayısıyla memnuniyetimizi ifade ederken, kendilerinin de bu konuda sürece ilişkin özellikle katkılarının ve talimatlarının önemli olduğunu belirttik. Cumhurbaşkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına dönerek 'Memur-Sen ile bunu 2022 yılı içerisinde bir an önce tamamlayın, çalışın ve bunu hayata geçirecek hale getirin ve bize takdim edin' diyerek bu konuda talimatlandırdı. Önemli bir kazanımı, bu süreci de oluşturma fırsatı önümüzde otoban gibi açıldı. Bu son derece kıymetli çünkü emekli olduğunda 30 bin liralık ikramiyenin arttığı ve 750 liralık maaşın arttığı bir zeminden bahsediyoruz."

Toplu sözleşmedeki kazanımlardan bahseden Yalçın, Memur-Sen olarak 258 kazanımı 350'ye çıkardıklarını söyledi.