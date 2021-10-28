Üye Girişi
Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı - Son Dakika

Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı

28.10.2021 16:26

Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Geleceğe el ver, geleceğe yön ver" sloganıyla yola çıkılan 'Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesin'in...

Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Geleceğe el ver, geleceğe yön ver" sloganıyla yola çıkılan 'Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesin'in açılış programına katıldı.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesinin açılış etkinliği Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un yanı sıra, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana'nın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Şensoy burada yaptığı konuşmasında meslek liselerinin, Türkiye ekonomisine de güç katmakta olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaştı. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz. Bu alanda yaşanan bir diğer önemli gelişme de fikri mülkiyet alanında sağlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar bünyesinde kurmuş olduğumuz toplam 50 AR-GE merkezi sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni ürünler tasarlayarak o ürünlerin fikri mülkiyet kapsamında tescil alabilmektedir. Mesleki teknik eğitimde son 10 yılda tescili alınmış ürün sayısı 2,9 iken 2020 yılında 188 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini aldık. Yani 2,9'dan 188'e, yaklaşık 60 katlık bir artış sağlandı. Bu konudaki çabalarımız ve kararlılığımız her gün daha da artarak devam edecektir ve proje süresince edinmiş olduğumuz değerli birikim ve deneyimler bundan sonra atılacak adımlara, yürütülecek proje ve faaliyetlere ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu proje ile amacımız son yıllarda mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin tüm okullarımıza yayılmasını sağlamaktır"

Bakan Yardımcısı Şensoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesleki eğitim konusunda çok önemli halelere imza attığının altını çizerek, "Geçtiğimiz günlerde tamamlamış olduğumuz 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin en önemli özelliği, okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rol oynamış olmasıdır. Proje sayesinde seçilen okulların altyapısını güçlendirerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılması hedeflenmiştir. Bu proje ile amacımız son yıllarda mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin tüm okullarımıza yayılmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Proje hakkında detaylar veren Bakan Yardımcısı Şensoy, ayrıca şunları kaydetti:

"Kısaca IPA olarak adlandırılan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın 2014-2020 dönemi kapsamında Bakanlığımız adına Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve program otoritesi ve kontrat yöneticisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fon sağlayıcı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olan Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Teknik Destek Projesi, 1 Mart 2021 tarihinde başladı. Bu proje ile öğretmen ve idarecilerin eğitimine odaklanarak Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılması, kalite güvence siteminin güçlendirilmesi, mesleki rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mesleki eğitim konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması gibi çalışmalar yürütülerek mesleki ve teknik eğitimin kalitesini bir adım daha öteye taşıma fırsatı bulmuş olacağız. Proje süresince eşit bir coğrafi dağılım gözetilerek seçilmiş olan 25 pilot ilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı
Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı
Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı
Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor 16:13 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı 15:51 Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor

Son Dakika Haberleri
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:14
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu Kanadalı şirketi iflas ettirdi         
11:54
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 16:40:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mesleki eğitimde kalitenin arttırılması için proje imzalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement