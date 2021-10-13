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Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi

13.10.2021 13:56

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı'ya 150 milyon liralık yatırımla 14 eğitim kurumu yapılması kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı'ya 150 milyon liralık yatırımla 14 eğitim kurumu yapılması kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Özer, Ağrı Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kentte şu an 107 milyon liralık bir yatırım programının devam ettiğini söyledi.

Ayrıca 150 milyon liralık yatırım programı uygulanacağını ifade eden Özer, "Ağrı'da, yeni okul yapımları kapsamında yaklaşık 150 milyonluk bir yatırımımız var. Ağrı ilinde şu an yapımı devam eden yatırımlarla ilgili Bakanlıkta bekleyen hiçbir hak ediş yok. Programlar rutin bir şekilde devam ediyor. Bugün Ağrı ilimizde eğitimin kalitesinin artırılmasıyla ilgili eğitimdeki kalite göstergelerinin artması için neler yapabiliriz. Onu değerlendirdik. Ağrı'mıza yeni yatırımlarının yapılması kararını aldık." dedi.

Özer, 50 yatak kapasiteli Diyadin Öğretmenevi ile Doğubayazıt ilçesinde yapımı planlanan 24 derslikli mesleki teknik alan lisesinin de yeni yatırım programına alındığın belirterek, yatırımlarla Ağrı'nın eğitimde önemli bir konuma geleceğine inandığını kaydetti.

Kente 14 yeni eğitim kurumu yapılacak

Doğubayazıt'ta 100 öğrenci kapasiteli ve pansiyonu olan 24 derslikli, mesleki teknik alan lisesi hizmete alacaklarını anlatan Özer, şöyle konuştu:

"İl gezilerimizde temel eğitim ve anaokulu yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bu dönem içerisinde önem verdiğimiz konuların başında, eğitimde fırsat eşitliğinin artırmak için okul öncesi eğitimdeki erişim imkanlarının iyileştirilmesi geliyor. Yine Ağrı'da da bu kapsamda önemli yatırımlar yapacağız. Ağrı ilimizde hem merkez hem de ilçelerde ihtiyaç olan 6 ilkokul, 5 ortaokul, 2 anaokulu ve bir de özel eğitim anaokulunun yapılması kararını aldık. Bu yatırımlar yaklaşık 150 milyonluk bir yatırım."

Mevcut okullarda küçük ve büyük ölçekli onarımlar için de 18 milyon liralık yeni kaynak aktarımı kararı alındığını dile getiren Özer, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da merkezde bulunan 20 okulun spor tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanması için önemli çalışmalar yaptığına işaret etti.

Kentte doğal gaza erişim konusunda tüm merkez ve ilçelerdeki okullarda doğal gaz dönüşümünün tamamlaması amacıyla da 6,5 milyon liralık bir yatırım yapıldığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Onunla ilgili tüm hazırlıkların ve tüm sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinden mutluluk duydum. Gelmeden önce Ağrı yatırım programında olan 2 anaokulu, 8 ilkokul, 12 ortaokulun ihale izinlerini vermiştik. Ağrı iline ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarımız Bakanlık olarak öncelik vermiş olduğumuz alanlarla tamamen örtüşen alan. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitime erişimi artırmak için ciddi yatırımlar yapacağız. İstanbul'da bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 100 anaokulu yapılması için start vermiştik ve Ağrı içinde yeni anaokulların yapılması için yeni yatırımlar yapacağız. Okullarımızın kütüphane ve spor ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan belediye başkanımıza teşekkür ederim. Belediyenin de 2 projesi var. Belediyenin o projelerinde de yer alacağız ve her türlü desteği vereceğiz."

Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Yatırım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika
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