Üye Girişi
Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi - Son Dakika

Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi

22.10.2021 10:59
Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan ve 1-3 Aralık'ta toplanacak Milli Eğitim Şurası'nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan ve 1-3 Aralık'ta toplanacak Milli Eğitim Şurası'nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlık, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na gönderim süresine ilişkin yeni karar aldı. Buna göre, eğitim paydaşlarının 10 Ekim'den sonra gelen talepleri de kabul edilecek ve yeni görüş vermek isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim'e kadar 'sura.meb.gov.tr' adresine görüşlerini iletebilecek.

Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları alan Milli Eğitim Şurası, 1-3 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş katılımla yapılacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca 20'nci Milli Eğitim Şurası çalışmaları kapsamında 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ana teması altında 'Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olarak belirlenen gündem konuları 'sura.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu. Milli Eğitim Şurası'na ilişkin gündem konuları belirlenip paydaşların görüşlerine sunulmasının ardından bugüne kadar 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı. 22 Eylül ile 10 Ekim arasında gündem konularıyla ilgili 'sura.meb.gov.tr' adresi üzerinden 28 bin 32; CİMER, e-posta, faks ve benzeri iletişim araçları üzerinden de 156 olmak üzere toplam 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.Ayrıca şuraya katılımı artırmak amacıyla 81 ilin valiliğine, yükseköğretim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na resmi yazılar gönderildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm genel müdürlüklere şura gündem konularıyla ilgili önerilerinin alınması, illeride yürütülecek çalışmalar için ise milli eğitim müdürlüklerine yazılar gönderildi. 26 koordinatör il milli eğitim müdürlüğüyle de çevrim içi olarak iki defa koordinasyon toplantısı yapıldı.

Öte yandan şura hazırlık çalışmaları kapsamında, 26 bölge koordinatörü il milli eğitim müdürlüğü; kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şura gündem konularıyla ilgili çalıştaylar ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.


milli eğitim bakanlığı, 29 Ekim, Aralık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücreti 750 lira artıracak hamle geliyor 10:56 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücreti 750 lira artıracak hamle geliyor Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar 10:03 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular 09:30 Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 07:46 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Son Dakika Haberleri
10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı Yönetmenin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin gözyaşlarına boğulduğu anlar ortaya çıktı         
10:43
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek         
10:02
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı         
08:59
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:05:11. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement