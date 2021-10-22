Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan ve 1-3 Aralık'ta toplanacak Milli Eğitim Şurası'nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlık, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na gönderim süresine ilişkin yeni karar aldı. Buna göre, eğitim paydaşlarının 10 Ekim'den sonra gelen talepleri de kabul edilecek ve yeni görüş vermek isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim'e kadar 'sura.meb.gov.tr' adresine görüşlerini iletebilecek.

Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları alan Milli Eğitim Şurası, 1-3 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş katılımla yapılacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca 20'nci Milli Eğitim Şurası çalışmaları kapsamında 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' ana teması altında 'Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olarak belirlenen gündem konuları 'sura.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu. Milli Eğitim Şurası'na ilişkin gündem konuları belirlenip paydaşların görüşlerine sunulmasının ardından bugüne kadar 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı. 22 Eylül ile 10 Ekim arasında gündem konularıyla ilgili 'sura.meb.gov.tr' adresi üzerinden 28 bin 32; CİMER, e-posta, faks ve benzeri iletişim araçları üzerinden de 156 olmak üzere toplam 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.Ayrıca şuraya katılımı artırmak amacıyla 81 ilin valiliğine, yükseköğretim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na resmi yazılar gönderildi. Yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm genel müdürlüklere şura gündem konularıyla ilgili önerilerinin alınması, illeride yürütülecek çalışmalar için ise milli eğitim müdürlüklerine yazılar gönderildi. 26 koordinatör il milli eğitim müdürlüğüyle de çevrim içi olarak iki defa koordinasyon toplantısı yapıldı.

Öte yandan şura hazırlık çalışmaları kapsamında, 26 bölge koordinatörü il milli eğitim müdürlüğü; kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şura gündem konularıyla ilgili çalıştaylar ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.