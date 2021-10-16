NATO SAVAŞ GEMİLERİ, 'NUSRET-2021 DAVET TATBİKATI' İÇİN ÇANAKKALE'DE - Son Dakika

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ÇANAKKALE ve Saros Körfezi'nde 18-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' için NATO'ya bağlı 4'ü yabancı, 5 savaş gemisi Nara Limanı'na yanaştı. Art arda gelen ve güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ve Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde18- 28 Ekim tarihleri arasında 'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' düzenlenecek.

Tatbikat için Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait M260 borda numaralı 'TCG Edincik' mayın avlama gemisi, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı 'ESPS Rayo' savaş gemisi, İtalyan 5559 borda numaralı 'ITS Viareggio' mayın avlama gemisi, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M-31 borda numaralı ' ESPS Segura' mayın avlama gemisi ve Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiler, Nara Limanı'na yanaştı.

Art arda gelen ve güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.