Pençe-Yıldırım şehidi Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Pençe-Yıldırım şehidi Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlanıyor

OSMANİYE - Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (25), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından omuzlarda taşınırken anne Meryem Yalman, baba Eyüp Yalman ve şehidin yakınları gözyaşı döktü.