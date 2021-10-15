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PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ - Son Dakika

PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

15.10.2021 10:50

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ABD merkezli Climate Central adlı organizasyonun küresel ısınma ile ilgili hazırladığı yeni çalışmayı değerlendirdi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ABD merkezli Climate Central adlı organizasyonun küresel ısınma ile ilgili hazırladığı yeni çalışmayı değerlendirdi. Kurnaz, küresel ısınma ile deniz suyu seviyesinin İstanbul'da 2 metre yükselmesinin ancak bu yüzyılın sonunda gerçekleşebileceğini söyledi. Levent Kurnaz, Türkiye için en kötü senaryonun ise kuraklık ve Pakistan, Mısır, Etiyopya gibi ülkelerde yaşanan sıcaklık artışları sonrası Türkiye'nin 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalması olduğunu belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ABD merkezli Climate Central adlı organizasyonun küresel ısınma ile ilgili hazırladığı yeni çalışmayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Çalışmaya göre, en son 'iklim değişikliği' haritasında 1 buçuk derecelik ısınma sonucunda 40 yıl içinde İstanbul'un kıyı haritası da değişecek, 3 derecelik kötümser senaryo gerçekleşirse deniz suları sahillerden iki kilometre kadar içeri girecek, başta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları olmak üzere birçok yapı ve bölge sular altında kalacak.

TÜRKİYE İÇİN GÖÇ DALGASI TEHDİDİ

Prof. Dr. Kurnaz, Climate Central'ın hazırladığı yeni çalışma sonuçlarının bilimsel açıdan doğru olmadığına dikkat çekerek, yükselmenin bu yüzyılın sonuna kadar 2 metreyi bulacağını belirtti. En kötü senaryoda ise yükselme yine yüzyılın sonunda 6 metreyi bulacak. Kurnaz'ın asıl dikkat çektiği konu ise Türkiye için kuralık ve sıcak hava artışlarına bağlı 20-30 milyonları bulması, beklenen göç dalgaları.

"PANİĞE GEREK YOK"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaptığı değerlendirmede, "Bilimsel açıdan ciddi, doğru bir çalışma değil. Çünkü önümüzdeki 40 yılda deniz seviyesindeki yükselmeyi söylüyorlar, önümüzdeki 40 yılda deniz seviyesi o kadar yükselmez" diyerek şunları kaydetti:

"İnşallah yükselmez. Çünkü sıcaklık 4 derece yükselecek olursa Kadıköy Boğa heykeline kadar deniz seviyesinin yükselmesinden bahsediyorlar, bu önümüzdeki 40 sene içerisinde olası bir şey değil. Ama dünyanın sıcaklığı 4 derece yükselirse, deniz seviyesi Boğa heykeline kadar gelir mi? Kesinlikle gelir. Ne zaman gelir? 100 sene sonra, 300 sene sonra? Yani bugün yaşayan insanların çok fazla uykusunu kaçırmaya gerek yok. Bilimsel konularda daha fazla ince eleyip, sık dokuyarak haber yapmakta fayda var. Bu olmaz değil ama çok detayları olan bir konu. Böyle 'aman Allah'ım İstanbul bitti artık, önümüzdeki 40 sene deniz seviyesi şöyle olacak' şeklinde paniğe gerek yok."

"2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYON MÜLTECİ GELİRSE TÜRKİYE'YE GERİ KALAN TÜM SORUNLAR İKİNCİL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kuraklık ve sıcak hava dalgaları konusunda, "Şu anda bakacak olursak bizim başımızda çok ciddi bir kuraklık sorunu var ve Türkiye bu kuraklıkla çok çok daha fazla boğuşmak zorunda kalacak" diyen Kurnaz, Pakistan, Bangladeş bölgesinde çok ciddi sıcak hava dalgaları ve buna bağlı olarak önemli can kayıpları olacağına dikkat çekerek, "Bundan dolayı da oradaki insanların bizim bulunduğumuz coğrafyaya doğru hareketlenmesi söz konusu. Benzer şekilde Mısır ve Etiyopya bu tanesi. Orada bir savaş olacak olursa yine bizim tarafımıza doğru bir insani hareketlenme olacak. Bu Suriyeli olayında olduğu gibi 3-5 milyon değil, 20-30 milyon mülteciden bahsediyor olacağız. Türkiye'nin gündemindeki ana problem bu. Yani 2 yıl içinde 20-30 milyon mülteci gelirse Türkiye'ye geri kalan tüm sorunlar ikincil olur diye düşünüyorum" dedi.

"6 METRE YÜKSELME İHTİMALİ KÜÇÜK DE OLSA VAR"

Prof. Dr. Kurnaz, "Bilim insanları bu yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinde 2 metreye yakın yükselme olabileceğini söylüyorlar. 2 metre İstanbul, İzmir gibi şehirler için çok ciddi bir miktardır, az buz bir şey değil. Türkiye'nin önemli bir kısmı yüksek bir zemindedir. Onun için Söke Ovası, Çarşamba Ovası gibi yerlerde sorun olabilir ama genelde çok ciddi bir sorun değil. Yalnız Birleşmiş Milletlerin raporları aynı zamanda şunu da söylüyor; 'umulmadık bazı felaketlerle karşı karşıya kalmamızı da göz ardı etmeyin' diyor. O da şu anlama geliyor; bu yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesi 6 metre de yükseliyor olabilir. Çok küçük bir ihtimal ama mümkün" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ
PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ
PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ
PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: PROF. DR. KURNAZ: 2 YIL İÇİNDE 20-30 MİLYONU BULACAK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ - Son Dakika
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