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Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı - Son Dakika

Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı

20.10.2021 16:34

Üsküdar'da düzenlenen toplu nikah töreni ile 12 Roman çift dünyaevine girdi.

Üsküdar'da düzenlenen toplu nikah töreni ile 12 Roman çift dünyaevine girdi.

Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törende, çiftlerin nikahları Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından tek tek kıyıldı.

Çiftlerin nikah şahitliğini, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek yaptı.

Nikah töreninde konuşan Vali Yerlikaya, Roman kardeşlerle beraber nikah sevincini daha önce Ümraniye ve Şişli'de yaşadıklarını söyledi.

Üsküdar'da da bu heyecanı ve mutluluğu yaşadıklarını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu güzel tören için Belediye Başkanımızı ve Kaymakamımızı tebrik ediyoruz. Bizim memlekette anneannemin ettiği bir dua vardı. Bu duayı burada tekrar edelim: Bu güzel çiftlerimizi 'Allah oğullarıyla ordu, kızlarıyla komşu eylesin'. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Roman vatandaşlarımızın yanında, onları gerçekten Allah için seven bir gönül olduğunu biliyorum. Ama onun bir büyük olarak bir öğüdü, isteği, arzusu var değil mi? Bütün huzurda diyor ki, '3 Olsun', en az diyor ama '5 olursa daha iyi' diyor. Biz şimdi büyüğümüzün ricasının peşinden, 'Allah sağlıklı imanlı evlatlar versin' diyoruz."

Nikah töreninde müzik dinletisinin ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı
Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı
Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı
Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı

Bağlarbaşı, Üsküdar, Evlilik, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Roman çiftlere Üsküdar'da toplu nikah töreni yapıldı - Son Dakika
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