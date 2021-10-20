NABLUS- Samiri Yahudileri, Sukot Bayramı'nı Gerizim Dağı'nda kutladı - Son Dakika

Aleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! Bu sefer de derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı

Rus medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken ifade: Beş nükleer güce saldırdı

Pazar yeri ziyaretinde Babacan'a soğuk duş: Seni davar çobanı olarak bile tutan olmazdı

Dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samiriler, Sukot (Arş) Bayramı'nı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'nda kutladı.

Orta Doğu'daki köklü dini topluluklarından biri olan Samiriler, Sukot Bayramı'nda hacı olmak için Nablus'taki Gerizim Dağı'nda toplandı. Güneş doğmadan önce kırmızı fes ve beyaz giysileriyle kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkan Samiri Yahudileri burada ibadetlerini yerine getirdi.

Samiriler, Gerizim Dağı'nın gökyüzüne en yakın bölge olduğuna ve Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ı bu dağ üzerinde Allah'a adamak istediğine inanıyor.

Yahudi inancına göre İsrailoğullarının Sina'dan çıkışını sembolize eden Sukot Bayramı, 7 gün evlerin önlerinde veya çatılarında kurulan özel çardaklarda Tevrat'tan özel dualar okunarak kutlanıyor.

"Bayramda çardaklar kurup, tatlılar ikram ederiz "

Samiri Yahudilerinden Ziya Hüsni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sukot Bayramı'ndan önce İsrailoğullarının Sina'dan çıkışı ve Tanrı'nın onları çölün sıcağından koruması münasebetiyle bir gün oruç tutulduğunu belirtti.

Söz konusu bayramın tarihiyle ilgili bazen diğer Yahudilerden ayrıldıklarına işaret eden Hüsni, "Bayram, hacı olmak için Gerizim Dağı'na çıkılmasıyla başlar. Sonra evlere döner, bir hafta boyunca birbirimizi ziyaret ederiz. Çardaklar kurup, tatlılar ikram ederiz. "dedi.

Hüsni, Samiri Yahudilerinin sahip olduğu Tevrat'ın kadim İbranice olduğunu ve İsrail'de bilinen modern İbranice ile yazılandan farklılık gösterdiğini kaydetti.

Samiri Yahudilerinden Hamdi Samiri de "Tevrat'ta yazıldığı gibi cennete girinceye kadar inşa ettiğimiz çardağın altında uyumalı, yiyip içmeli ve Allah'tan mağfiret dilemeliyiz." diye konuştu.

Samiri, Sukot Bayramı'nda ayinlerini görmek ve bu topluluğu tanımak için Filistin'den ve dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçiler geldiğini söyledi.

Samiri Yahudileri kimdir?

Sayıları 800'ü aşan ve dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samirilere sadece Nablus yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve Tel Aviv yakınlarındaki Holan bölgesinde rastlanıyor.

Samiriler, Hazreti Musa'nın vefatından sonra Hazreti Yuşa bin Nun'un komutasındaki İsrailoğullarının 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus'ta yaşıyor ve Beyt'ul Makdis'in Kudüs'te değil, Gerizim Dağı'nın üstünde olduğuna inanıyor.

"Filistin Yahudileri" olarak adlandırılan Samiriler, İsrailoğulları sülalesinin gerçek uzantılarının kendileri olduğunu dile getiriyor. Samiriler, Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluk olarak tanınıyor.

Samiriler, 3 bin 600 yıllık ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.

Samiriler ile Yahudiler arasında birçok fark bulunuyor. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor. Samirilerin Tevratı ile Yahudilerinki arasında altı bine yakın fark olduğu ifade ediliyor.

Müslümanlar gibi abdest alıp, Arami dilinde ibadet eden Samirilere ait ibadet yerleri de Müslümanların mescidine benzerlik gösterirken, Yahudilerin Sinagogları gibi içeride masa veya sıra bulunmuyor. Samiriler, Sukot Bayramı'nda olduğu gibi Hasat ve Hamursuz bayramlarında da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.