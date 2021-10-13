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Samsun'da "Ata Kimya" markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro - Son Dakika

Samsun'da "Ata Kimya" markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro

13.10.2021 12:54
Samsun'da

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde "Ata Kimya" markasıyla üretilen temizlik ve hijyen ürünlerinden geçen yıl yaklaşık 5 milyon liralık ciro elde edildi.

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde "Ata Kimya" markasıyla üretilen temizlik ve hijyen ürünlerinden geçen yıl yaklaşık 5 milyon liralık ciro elde edildi.

Öğrencilerin yanı sıra mezunlarının iş imkanı bulabildiği "fabrika gibi okul"da üretilen temizlik maddeleri, yurdun dört bir yanındaki hastane, üniversite, askeri birlik, yurt gibi yerlere satılıyor.

Okul Müdürü Melek Çelebi, AA muhabirine, Türkiye'deki Ar-Ge merkezli 50 meslek lisesi arasında yer aldıklarını, Karadeniz'de ise tek okul olduklarını vurguladı.

Öğrencilerin hem alanlarıyla ilgili eğitim aldıklarına hem de üretime katkı sağladıklarına işaret eden Çelebi, "Dezenfektan ve diğer temizlik ürünlerinde epeyce yol katettik. 50 çeşit ürünle Türkiye'mize hizmet vermekten onur duyuyoruz. Pandemi döneminde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın meslek liselerine verdiği değerle daha çok yoğun ve gündemde olduk." diye konuştu.

Ürettikleri alkollü el dezenfektanlarının Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'ne uygun olduğuna işaret eden Çelebi, "Bunun yönetmeliğe göre olurunu almak çok meşakkatli bir yol. Çok şükür o yolu aştık. Meslek liseleri arasında, tescilli markamızla, alkollü el dezenfektanı üretimi yapan tek okuluz." dedi.

Çelebi, 2020'de 5 milyon lira ciro yaptıklarını dile getirerek, "Amacımız cironun yüksekliği değil. Biz burada çocuklarımızın önce güzel insan olmalarını, alanında donanımlı olmalarını amaçlıyoruz. Eğitim öğretimde öğrencilerimize katkı sunarak alanlarında donanımlı bir şekilde sektöre, kimya laboratuvarı dalında teknisyen unvanıyla mezun etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Çelebi, Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde "Ata Kimya" markasıyla üretilen temizlik ve hijyen ürünlerinin satışını Karadeniz başta olmak üzere ülkenin çeşitli illerine yaptıklarını sözlerine ekledi.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 10. sınıf öğrenci Salih Yasin Durmuş ise güzel bir bölümde okunduğunu, uygulamalı derslerde deneyler yaparak ürünlerin kalitesini artırdıklarını belirtti.

Samsun'da Ata Kimya markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro
Samsun'da Ata Kimya markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro
Samsun'da Ata Kimya markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro
Samsun'da Ata Kimya markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro

Anadolu Lisesi, Çelebi, Samsun, ciro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "Ata Kimya" markasıyla üretim yapan liseden 5 milyon liralık ciro - Son Dakika
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