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Samsun'da narlı kenevir hasadı yapıldı - Son Dakika

Samsun'da narlı kenevir hasadı yapıldı

19.10.2021 15:58
Samsun'da narlı kenevir hasadı yapıldı

Samsun'da tescilli "narlı" kenevir çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

Samsun'da tescilli "narlı" kenevir çeşidinin ilk hasadı yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje kapsamında 10 hektarlık alanda tohumluk için ekilen narlı kenevirin hasadı için program düzenlendi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çarşamba Deneme İstasyonu'nda ekimi gerçekleştirilen narlı kenevir çeşidinin hasadına katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye açısından Anadolu'ya ait bir değerin yeniden hayata kazandırıldığını söyledi.

Kenevir bitkisinin yeniden üretilmesi ve ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini belirten Ünal, "Kenevir, ülkemize bütün unsurlarıyla destek olacak bir ürün olarak sadece kazanç kapısı değildir. Ülkemizin geleceğine bir yatırımdır. Bu kapsamda üniversite olarak bize düşen hizmeti yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Kenevirin sadece bir şekilde değil bütün unsurlarıyla sanayiye kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Selim Aytaç da narlı çeşidi kenevirin sağlık, tekstil, savunma, ilaç sanayi gibi birçok alanda kullanımına yönelik Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlattı.

Kenevir bitkisinin köklerinden tohumuna kadar bütün unsurlarının değerlendirilebileceğine vurgu yapan Aytaç, "Ülkemizde bin yıllık geçmişi olan bir ürün tekrar hak ettiği noktaya geliyor. Bizim kültürümüzde olan keneviri her sektörde kullanabileceğiz. Bugün tohumluk narlı türünün hasadını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 10 hektarlık alanda ekimi gerçekleştirilen narlı çeşidinden bir ton tohum elde edileceği belirtildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz, Kenevir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da narlı kenevir hasadı yapıldı - Son Dakika


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