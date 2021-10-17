Şanlıurfa'da bin gencin katılımıyla Atatürk Barajı'nın kıyısı temizlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Barajı kenarında bin gencin katılımıyla temizlik yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince "Biz Değişirsek İklim Değişmez" sloganıyla Atatürk Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatak Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe kentin 13 ilçesinden gelen bini aşkın genç katıldı.

Baraj gölünün kıyısı olmak üzere bütün bölgeye dağılan gönüllü gençler, yerden topladıkları çöpleri ellerindeki torbalara doldurdu.

Toplanan çöpler geri dönüşüm işlemlerinden geçirilerek 3 boyutlu yazıcılar tarafından anahtarlık ve süs eşyalarına dönüştürülecek.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, suya çöp değil taşların dahi atılmaması gerektiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ferman çıkararak sulara tek bir çöp dahi atılmasını yasakladığını anımsatan Beyazgül, şöyle dedi:

"Eğer bu güne kadar denizler, göller, bütün su kaynakları temizse, henüz ağaçlar, otlar varsa bunun sebebi geçmişteki büyüklerimizin bu konudaki hassasiyetidir. Eskiler ' Allah, yazımızı yaz, kışımızı kış yapsın' derlerdi. Bu sözün kıymetini şimdi daha iyi anlıyoruz. Eğer yazımız yaz, kışımız kış olmazsa bereket olmaz, hiç bir canlı rahat yaşayamaz. Biz bugün bir kısım güzellikler yaşadıysak, yaşamaya devam ediyorsak büyüklerimizin çevre hassasiyetindendir. Aynı hassasiyeti biz gelecek nesiller için göstermek zorundayız."

Etkinlik, Beyazgül ve beraberindeki Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un gençlerle birlikte çöp toplamasıyla son buldu.