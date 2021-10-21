Sinema - Dune: Çöl Gezegeni - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Timothee Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa ve Javier Bardem'in başrollerinde oynadığı "Dune: Çöl Gezegeni" izleyici ile buluşacak.
Akademi Ödülleri adayı olmuş Fransız-Kanadalı sinemacı Denis Villeneuve'nin yönetmenliğini üstlendiği film, macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un yeni sinema uyarlaması, serinin ilk kitabını kaynak alarak Dune evrenini ve ana karakter Paul Atreides'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor.
Kaynak: AA
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