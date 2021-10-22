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Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya tahliye - Son Dakika

Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya tahliye

22.10.2021 16:26
Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya tahliye

Şişli'de 2 yaşındaki oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriyeli Delil İbrahim hakkında tahliye kararı verildi.

Şişli'de 2 yaşındaki oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriyeli Delil İbrahim hakkında tahliye kararı verildi.

Şişli'de, 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla 12 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Suriye uyruklu tutuklu sanık Delil İbrahim'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Delil İbrahim, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, dava dosyasına eklenen 13 Ekim 2021 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, çocuktaki lezyonların sigara yanığı sonucunda oluştuklarının kesin olarak söylenemeyeceği, çocuğun bacaklarında milimetrik ebatta ciltte kabarıklık gösteren yeni lezyonların olduğu, bu lezyonların kaşıma eyleminden olduğu dikkate alındığında söz konusu lezyonların travmatik olmayan nedenlerle de meydana gelmiş olabileceğinin yer aldığı aktarıldı.

"Yaralanma sigara izlerinden oluşmuştur"

Duruşmada beyanda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, raporun aradan süre geçtiği için gerçekle bağdaşmadığını söyleyerek, "Dosyaya sunulan video kayıtlarından da anlaşılacağı üzere mağdurdaki yaralanma sigara izlerinden oluşmuştur. Bu hususun dikkate alınmasını ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bakmayacak olsaydım, onu yurda ben bırakırdım"

Tutuklu sanık Delil İbrahim ise tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, "Annesi terk edip gittiğinden beri 1 buçuk yıldır çocuğuma ben baktım. Bakmayacak olsaydım, onu yurda ben bırakırdım. Canımdan çok seviyorum. Tek hatam eve başka şahısları da almam olmuştur. Bunlar da duruşmaya katılmamaktadır. Bu da onların suçlu olduğunu göstermektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma, cezaevinde kaldığım süre de göz önünde bulundurularak tahliyeme karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumunun dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini, sanığın ifadesinin alınmış olmasını ve karartılabilecek delilin bulunmamasını dikkate alarak, sanık Delil İbrahim'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme, Delil İbrahim ve firari sanık Asmaa Serhane'nin yabancı kimlik numaralarının da belirtilerek sabıka ve nüfuz kayıt örneklerinin gönderilmesi için Interpol'e yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Delil İbrahim ve Asmaa Serhane'nin 'eziyet' ve 'yaralama' suçlarından toplamda 4 yıl 6'şar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Suriyeli, Sigara, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya tahliye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de bebeğin vücudunda sigara söndüren babaya tahliye - Son Dakika
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