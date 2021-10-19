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Solunum hekimleri bu yıl da dijital ortamda buluşacak - Son Dakika

Solunum hekimleri bu yıl da dijital ortamda buluşacak

19.10.2021 10:48
Solunum hekimleri bu yıl da dijital ortamda buluşacak

Geçen yıl alanının ilk dijital kongresini yapan Solunum Derneği TÜSAD, devam eden pandemi koşulları nedeniyle hekimleri bu yıl da ekran karşısında buluşturacak.

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz "Pek çok etkinlik artık fiziki ortamda yapılsa da biz göğüs hastalıkları hekimleri olarak hiç risk almak istemedik. Herkese maske-mesafe-hijyen ve mutlaka aşı vurgumuzu sürekli yinelerken yüzlerce hekimi gün boyu kapalı alanlarda bir araya getiremezdik. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en köklü uzmanlık derneklerinden biri olarak bu yıl 43'üncü kongresini düzenleyecek olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), binlerce hekimi bu yıl da dijital ortamda buluşturacak. Akciğer sağlığı konusunda Türkiye'den ve farklı ülkelerden yüzlerce hekimi bir araya getirecek olan Solunum2021 Kongresi'nde, akciğer sağlığı konusunda dünyadaki gelişmeler ele alınacak. Akademik oturumlarda, translasyonel tıp, mikrobiyom, tıbbi informatik ve yapay zekanın akciğer hastalıklarında uygulanabilirliği gibi güncel konularda bilgi alışverişi yapılacak.

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak Solunum2021'in, zengin bilimsel programı ve sosyal programıyla katılımcılara farklı bir deneyim yaşatacağını belirtirken, şu bilgileri verdi: "Geçen yıl 50'nci yılını kutlayan TÜSAD, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle 42'nci Solunum Kongresi'ni dijital ortamda büyük bir başarıyla gerçekleştirmişti. Planlarımız bu yılki kongremizde hekimlerimizi bir adaya getirmekti. Ancak yaşanan süreç ve pandemi ile mücadele konusunda en önde yer alan akciğer sağlığı hekimleri olarak bu yıl da kongremizi dijital ortama taşıma kararı aldık. Ne yazık ki pandemi süreci bitmiş değil. Düğünlerden fuarlara pek çok etkinlik fiziki olarak yapılmaya başlansa da günlük 30 bini aşan olgu sayıları ile COVID-19 hâlâ, risk oluşturuyor. Hekim olarak biz topluma 'aşınızı olun' tavsiyesi yapıyor, 'maske-mesafe-hijyen kurallarına uyun' diye uyarmaya devam ediyoruz. Böyle bir dönemde binlerce hekimi, günlerce kapalı salonlarda bir araya getirmenin doğru olmayacağını düşündük ve bu yıl da dijital kongre yapmaya karar verdik. Kendimizi bu konuda topluma karşı sorumlu hissediyor, örnek olmaya çalışıyoruz."

Aşı çalışmaları ve toplumsal bağışıklık sayesinde pandemi sürecinin sona ereceğini dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki yıl fiziki kongremizi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Tabii dijitalleşme artık hayatımızın bir parçası oldu. Bundan sonraki kongrelerimiz hibrit olacaktır. Ama bizim kongrelerimizde değişmeyen çok önemli unsurlar var; hem bilimsel açıdan hem de sosyal yönü ile zengin bir içeriğe sahip olması, kurs programları, uydu oturumları ile en güncel gelişmelerin paylaşılması gibi. Bu yıl da öyle olacak. Büyük çoğunluğu Genç Akademisyenler grubumuzdan değerli genç arkadaşlarımızın şekillendirdiği Solunum 2021, tüm meslektaşlarımızın yer almaktan mutluluk duyacağı bir bilimsel kongre olacak. TÜSAD olarak, 40 yıldan fazla süredir olduğu gibi, 43'üncü Solunum Kongresi'nde de meslektaşlarımızın akademik gelişimine katkıda bulunacak, mesleğimizle ilgili en son yenilik ve gelişmeleri birbirimizle paylaşma olanağı bulacağız."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Kongre Başkanı Prof. Dr. Aydın Yılmaz ise, katılımcıları önemli yeniliklerin beklediğini ifade ederek, programla ilgili detayları şöyle aktardı: "Bilimsel programımızda temel bilimler, yapay zekâ, translasyonel tıp ve yüksek teknoloji gibi alanımızdaki yenilikleri odak noktamıza aldık. Ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişiklikleri ve kuraklığın geleceğimize yarattığı tehdide dikkat çekmek ve üzerinde çalıştığımızı vurgulayabilmek için bu yıl kongrenin temasını 'su' olarak belirledik. Önümüzdeki çağ kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar açısından risk taşıyor. TÜSAD olarak, temiz su kaynaklarına erişimin insan hayatındaki öneminin yanı sıra doğal hayatın devamlılığı için de gerekli olduğuna inanıyor ve dernek olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR KONGRE

Kongreyi planlarken "50 yılını geride bırakmış bir derneğin yıllık kongresinin bilimsel programı nasıl olmalı" sorusundan yola çıktıklarını söyleyen Solunum2021 Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Güntülü Ak, şu bilgileri verdi: "Alanında çok önemli 30'dan fazla uzman yurtdışından bağlanarak, konuşmacı olacak. Oturumları planlarken, uzmanlarımızın ihtiyacına göre kategorize etme yoluna gittik. Güncelleme oturumlarında günlük hasta takibinde işimizi kolaylaştıracak, ortak dil kullanma ve ortak uygulamalar yapmamızı sağlayacak toplantılar yer alırken, olgu oturumlarında, göğüs hastalıkları kliniklerinde yaşanan tecrübeleri meslektaşlarımızla paylaşacağız. Akademik oturumlarda ise genç akademisyenlere bilgi paylaşma imkânı sunacağız. Artık sadece bilgi aktarılan ya da mevcut performansın tekrarı çalışmaların sunulduğu kongrelerin geride kalması gerektiğini düşünüyoruz. TÜSAD olarak, kongre düzenlerken ölçeğimizi dünya standartları olarak alıyoruz. Amacımız, bilime özgün katkılar sağlamak ve çalışıp ürettiğimiz alanlara yenilerini eklemek. Dünyanın dört bir yanından bilim insanıyla Solunum 2021'i gerçekleştireceğiz."

COVIRAN Bereket, Türkiye, Kongre, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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