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Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: "O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm" - Son Dakika

Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: "O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm"

07.10.2021 22:01

Son dakika gelişmesine göre Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: "O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm" Tunceli'de ayı saldırısı sonucu yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mustafa Keser, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: "O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm"

ELAZIĞ - Tunceli'de ayı saldırısı sonucu yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mustafa Keser, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Keser, ayının kendisine iki kere saldırdığını vücudunun neredeyse her yerinin parçaladığını belirterek, olayın ardından o korkuyla 5 kilometre yol yürüdüğünü ardından eşini arayarak yardım istediğini kaydetti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungöl köyünde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Keser (59), 4 gün önce Karagöl Yaylası bölgesinde koyun ve keçilerini otlatırken ayı saldırısına uğradı. Ayı saldırısı sonucunda baş, bel, göğüs ve kasık bölgelerinden yaralanan Keser, ani bir reflekse ayıdan sağ kurtulmayı başardı. Olayın etkisiyle yürüyerek yaklaşık 5 kilometre yol kat eden Keser, daha sonra eşini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine sarp olan askeri helikopter ile alınan Keser, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi süren ve vücudunun bir çok yerinde ısırık yarası olan Keser, dehşet anlarının anlattı. Ayı ile uzun süre boğuştuğunu aktaran ayının boynunu ve yüzünü ısırdığını, müdahale etmek isterken kolunu parçaladığını söyledi. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Keser, hayatta kalmasının bir şans eseri olduğunu kaydetti.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mustafa Keser, "Sabah ben hayvanları dağa otlatmaya götürürken onları 5 kilometre dağın zirvesine götürdüm. o esnada ufak bir hektar orman alanım var. Hayvanlar oraya yayılınca sabah saat 8: 30 gibiydi, hayvanları oradan çıkarayım derken ayı ile karşılaştım. Aramızda en fazla 2 metre bir mesafe vardı. O esnada ayı üstüme saldırırken çubuğumu ağzına soktum. Ağzına sokarken çubuğumu itti, direkt üstüme saldırdı. Artık kaçacak imkanım olmadı. Beni yere yatırdı. Kafamdan, kaşımdan ve alnımdan başladı ısırmaya başladı derken üstümden bir kalktı. Ben de kalktım. Tekrar bana saldırdı ben elimi ağzına soktum. Elimi ağzına sokayım derken elimi parçaladı. Beni tekrar yere yatırdı. Bir daha başladı beni hırpalamaya. Bir daha kalktı havaya, aynı anda ben de kalktım. O çığlık atıyor, bağırıyor, ben de bağırıyordum. Bağırmamla artık, Allah daha iyi biliyor, sanki geri git dedi. Nasıl geri dönüp gidince ben de kendimi ormandan aşağıya doğru koşmaya başladım" dedi.

"Her tarafım kan içerisinde, oradan 5 kilometre yürümüşüm"

Saldırıdan sonra olayın şokuyla 5 kilometre yol yürüdüğünü ifaden eden Keser, "O esnada eşim telefon etti. Ben de dedim ki milleti toplayın, beni ayı parçaladı. Millet bana doğru gelsin, dedim. Her tarafım kan içerisinde, oradan 5 kilometre yürümüşüm. Aşağı gelince telefon ettim, dedim ya helikopter gönderin ya da ambulans aşağı gelsin. Ambulansın gelmesinin mümkünü yoktu ama umudum bir helikopterin gelmesiydi. Allah devletimize, doktorlarımıza zeval vermesin. Ben aşağı geldikten sonra ambulans aşağıda bekliyordu. Oradan köylüler beni aşağı doğru sırtladılar ve beni ambulansla Ovacık'a getirdiler. Ovacık'tan da askeri helikopterle Elazığ'a yetiştirdiler. Yani, beni Allah kurtardı. Şu anda kafamdan, alnımdan, elimden, sırtımdan, kasığımdan göğsümden yaralandım. Kafam olduğu gibi dikişli. Şu anki durumum iyiye gidiyor. Sağ olsunlar, hocalarım benimle iyi ilgileniyor. Allah zeval vermesin. Güzel şekilde de bakımımı sağlıyorlar. Teşekkür ediyorum hocalarıma, İyi ki varlar" diye konuştu.

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünde Prof. Dr. Ömer Sakallıoğlu ise "Hastamız, ayı saldırısı neticesinde bize başvurmuştu. Hasta bize geldiği sırada baş, boyun bölgesinde ve el bileklerinde derin kesikler içermekteydi. Hastamıza genel anestezi altında baş ve boyun bölgesindeki ve ellerindeki kesiler onarımı yapıldı. Şuan hastamızın durumu stabil altında. Hastamızı bir kaç gün içinde sağlığına kavuşarak inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm
Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm
Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm
Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm

Mustafa Keser, Fethi Sekin, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: 'O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ayı saldırısı sonucu hastanelik olan şahıs, dehşet anlarını anlattı: "O korkuyla 5 kilometre yol yürümüşüm" - Son Dakika
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