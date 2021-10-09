İngiltere'de çocuklardan oluşan bir grup, iklim kriziyle mücadele amacıyla İngiliz Kraliyet ailesine elindeki toprakları yeniden doğaya kazandırması çağrısında bulundu.

Başkent Londra'daki Green Park istasyonunda bir araya gelen çocuk korosu ve göstericiler, Buckingham Sarayı'na kadar şarkılar söyleyerek yürüdü ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Prens Charles'a arazilerin yeniden doğaya kazandırılması stratejileri benimsemeleri talebiyle 100 bin imzayı geçen dilekçeyi saraya sundu.

İngiltere'deki büyük toprak sahiplerine yeniden yaban hayata dönülebilmesi için adım atmaları çağrısında bulunan "Wild Card" grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan göstericiler, İngiliz Kraliyet ailesinin, ülkedeki en büyük toprak sahibi aile olduğunu ve İngiltere'nin yüzde 1,4'ü büyüklüğünde arazi alanına sahip olduğunu savunuyor.

Bunun çok büyük bir arazi alanı olduğunu ve doğa için çok daha büyük bir fırsat olduğunu ifade eden göstericiler, İngiltere'de vahşi hayatın ciddi oranda yok olduğunu ve iklim krizi kötüleşirken, kraliyet topraklarının yeniden doğaya kazandırılmasının büyük fark yaratacağı görüşünü savunuyor.

Öte yandan, göstericiler, kraliyet ailesinin atacağı bu adımın diğer büyük toprak sahiplerine de harekete geçmeleri için ilham vereceğini görüşünü paylaşıyor.

Etkinliğe doğa bilimci Chris Packham da katılarak konuşma yaptı.